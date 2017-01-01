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Aydınlı İzciler Çanakkale için kampa girdi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:57
Aydınlı İzciler Çanakkale için kampa girdi
Aydınlı İzciler Çanakkale için kampa girdi

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'da Kamp Ateşi İzcilik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren izciler 21-26 Nisan 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Çanakkale Milli Bilinç Kampı" hazırlıkları öncesi kampa girdi. Çakırbeyli Ovası'nda 3 gün süren kampta izciler Çanakkale kampı için prova yaptılar.
Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü Lideri Alper Sarı, Kız İzcilerin Ocak Başı Lideri Aylin Taşkın ile birlikte 4 lider 6 kız 10 erkek toplam 20 izcinin katılımı ile gerçekleştirilen kamp tamamlandı. Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü Başkanı Nilgün Böcekli'nin de katılım sağladığı kampta izcilere kamp süresince çeşitli konularda eğitim verildi.
20 Nisan günü Çanakkale Kampı için yola çıkacak olan izciler Milli Bilinç Kampı'nda Aydın'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirttiler. 3 günlük kamp süresince izcilerin tamamen doğal bir yaşam sürdürdüğünü ve tabiatla iç içe yaşadıklarını belirten Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü Lideri Alper Sarı, "Geçen yıl Mesutlu İzci Evi'nde gerçekleştirdiğimiz kampı bu yıl Çakırbeyli yakınlarında bulunan Böcekli Çiftliği'nde yaptık. Katkı ve yardımlarından dolayı Derneğimizin başkanı Nilgün Böcekli'ye teşekkür ediyorum" dedi.
Çanakkale Milli Bilinç Kampı'nın normal izcilik faaliyetinden öte tarihi ve milli bir öneme sahip olduğunu belirten Dernek Başkanı Nilgün Böcekli, "Geleneksel hale gelen Çanakkale Milli Bilinç Kampı'nda gençlerimiz Çanakkale'nin Gelibolu yarımadasındaki Eceabat ilçesi Kocadere köyü civarında toplanıyor. Burada bir izcilikten öte Çanakkale Ruhu'nu yaşamaya çalışıyorlar. Çanakkale atalarımızın vatan millet ve maneviyat uğruna verdiği destansı mücadelenin kelimelerle anlatılamayacağı bir yerdir. Mutlaka gidip görmek gerektiğini düşünüyoruz. Bu kampta Çanakkale Milli Bilinç Kampı'nın hazırlıklarını yaptılar ama Çanakkale'de hava bambaşka olacak" diye konuştu.
(İK)

10.04.2017 11:05:17 TSI
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