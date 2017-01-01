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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Uysal, "Biz ortak akılcıyız"

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:57
Başkan Uysal, "Biz ortak akılcıyız"
Başkan Uysal, "Biz ortak akılcıyız"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Güvenlik Mahallesi pazar yerinde 5 mahalleyi kapsayan halk günü düzenledi.
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın 'Biz size geliyoruz' sloganıyla düzenlendiği halk günleri kapsamında Sedir, Yıldız, Soğuksu, Bayındır ve Güvenlik Mahalleleri bir araya geldi.
Güvenlik Mahallesi Pazar yerinde düzenlenen halk gününde konuşan Başkan Uysal, Muratpaşa'da temel ve sosyal belediyecilik olarak iki ana başlıkta toplanan belediyecilik çalışmalarını anlattı.
Başkan Uysal, bu süreç içinde ihale süreci tamamlanan Çok Amaçlı Gösteri Merkezi, inşaatı artık son aşamaya gelen Hacı-ı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum Merkezi gibi önemli yatırımları da hayata geçirdiklerini belirterek, "Bunlardan biri de Sivil Toplum Merkezimiz. Bütün derneklerin, Antalya için, Türkiye için ortak aklı oluşturması için biraraya getirildiği bir merkez" diye konuştu.

"Ortak akıl"
Doğuyaka Mahallesi'nde inşaatı devem eden merkezde 120 sivil toplum kuruluşunun yer alacağını aktaran Başkan Uysal, "Bütün şehirler, ülkeler ortak akılla yönetilsin. Aksi halde bir tek kişi kafasına göre ülkeyi yönetmeyi kalkarsa 'İyi yapayım' derken kötü yapar. Bir tek insan her zaman yanılır. Bu merkezde dernekler fikir üretecekler, biz de gidip konuşacağız. Biz ortak akılcıyız" dedi.

İskitlal Marşı'nı ezbere okudular
Başkan Uysal, konuşmasının ardından mahalle sakinleriyle tek tek selamlaşırken 4 yaşındaki Kumsal Köseer, 3 yaşındaki Miray Köseer ve 4 yaşına henüz giren Masal Torunoğlu Başkan Uysal'ı durdurup İstiklal Marşı'nı ezbere okudu. Başkan Uysal'da onları sonuna kadar dinledi ve İstiklal Marşı'nı bitirmeleriyle birlikte alkışlayarak kutladı.
(SÇ-SÇ-Y)

10.04.2017 11:05:17 TSI
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