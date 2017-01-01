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Türk Polis Teşkilatının 172. yılı Aydın'da kutlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 10:58
Türk Polis Teşkilatının 172. yılı Aydın'da kutlandı
Türk Polis Teşkilatının 172. yılı Aydın'da kutlandı

(Fotoğraflı)

Onur Durmuş
AYDIN (İHA) - Aydın'da Türk Polis Teşkilatının 172. yılı Aydın İl Emniyet Müdürlüğü A hizmet binasında düzenlenen törenle kutlandı.
Törene Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Aydın Garnizon Komutanı Albay Mehmet Parım, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, Aydın Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erhan Yıldırım, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan ve polisler katıldı.
Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ'un Atatürk heykeline çelenk sunumu ile devam etti.

Türk Polis Teşkilatının 172.yılı kutlanırken, teşkilat mensuplarının birbirini daha çok sevmesi ve saygı duyması gerektiğinin altını çizen Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, "Güçlü teşkilatın mensubu olmaktan onur duyunuz. Türk Polisi milli ve manevi hasretleri gereği yüksek görev şuuruna sahiptir. Geride kalan 172 yıl bunu kanıtlamıştır. Polis varlığının gayesi olan toplumdan bağımsız ve toplumsal taleplerden uzak bir anlayışta hizmet yürütemez. Polislik artık bir güç kullanma mesleği olarak değil, topluma hizmet sunan bir meslek olarak ortaya çıkmaktadır. Atatürk'ün de belirttiği üzere 'Millete efendilik yoktur, hadimlik vardır' Bu millete hizmet eden onun efendisi olur. Türk Milleti polisine her zaman güvenmiş ve her türlü desteği vermiştir. Milletimizin bizlere duyduğu bu güvene layık olmak bunlara en iyi ve kaliteli hizmeti vermek öncelikli hedefimiz olmalıdır. Türk polisi olarak sevgi adalet eşitlik sabır hoşgörü ve nezaketin halkla bütünleşmesinin temel anahtarı olduğunu halkı ile bütünleşmeyen bir kurumun asla başarıya ulaşma şansı olmadığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Atatürk ilke ve inkılaplarına hukuk devleti anlayışına insan hakları ve hukukun üstünlüğüne gönülden inanmış ve bağlı üstün vatan sevgisi görev aşkı bilgi birikimi ve sorumluluk bilinciyle fedekarca görev yaparak hep birlikte teşkilatımızı daha da yücelteceğiz. Tüm teşkilat mensuplarımızın ve fedekar ailelerin Polis Bayramının 172. yıldönümünü kutluyor, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, devleti ve milletinin huzuru ve güvenliği için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, tüm mesai arkadaşlarıma ve emeklilerimize aileleriyle birlikte sağlık huzur ve başarılar diliyorum" dedi.
(OD-MB-Y)

10.04.2017 11:05:58 TSI
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