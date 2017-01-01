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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 172. Yılı kutlamaları

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:02
Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 172. Yılı kutlamaları
Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 172. Yılı kutlamaları

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 172. Yılı etkinlikleri kapsamında İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Vali Necati Şentürk'ü makamında ziyaret etti.
Anıt meydan da çelenk sunumu ile başlayan tören İl Emniyet Müdürü Akyüz'ün makamda Vali Necati Şentürk'ü ziyaret etmesi ile devam etti.
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan tören de konuşan Emniyet Müdürü Akyüz polisin, bireylerin temel hak ve hürriyetlerinin korunması toplumun düzen içerisinde yaşaması için polisin görevini ifa ettiğini söyledi.
172. Yıl dönümü kutlamalarına Emniyet Teşkilatı tam kadro katılırken tören Ata'nın büstüne çelenk sunumunun ardından sona erdi.
Emniyet Müdürü Akyüz'ü makamında ağırlayan Vali Necati Şentürk ise konuşmasında Emniyet'in her biriminde görev alan polisin görevini özveri ile yerine getirdiğini ifade etti.
Kutlamalar kapsamında şehit polis ve askerler için de mevlit okutulmuştu.
(EÖ-AÖ-Y)

10.04.2017 11:09:48 TSI
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