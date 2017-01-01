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İpekyolu'nda 'kültür sanat' günleri

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:03
İpekyolu'nda 'kültür sanat' günleri
İpekyolu'nda 'kültür sanat' günleri

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından 'kültür sanat' adı altında başlattığı etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.
Etkinlikler çerçevesinde Başkent Tiyatrosu'ndan sonra bu kez de Çiğdem Tunç Tiyatrosu "El Deliye Biz Akıllıya Hasret" adlı tiyatro oyununu ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturacak. İpekyolu Belediyesinden yapılan açıklamada, "Çiğdem Tunç Tiyatro ekibi, 11 Nisan Salı günü Merkez İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda iki seans halinde seyirci ile buluşacak. Seansların ilki 13.00'da üniversite öğrencilerine, ikincisi ise 16.00'da Polis Haftası kutlamaları münasebetiyle polis ve ailelerine ücretsiz olarak yapılacak" denildi.
(MSA-Y)

10.04.2017 11:10:38 TSI
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