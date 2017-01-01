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Emirdağ Ağzı isimli kitabın 2. baskısı yayınlandı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:06
Emirdağ Ağzı isimli kitabın 2. baskısı yayınlandı
Emirdağ Ağzı isimli kitabın 2. baskısı yayınlandı

(Fotoğraflı)

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar'ın Emirdağlı yazarları Şükrü Türkmen ve Özcan Türkmen kardeşlerin "Emirdağ Ağzı" isimli kitaplarının 2. baskısı yayınladı.
Emirdağ ve Eskişehir de ikamet eden yazarlar Şükrü Türkmen ve Özcan Türkmen isimli kardeşleri kitaplarının 416 sayfadan oluştuğu belirtildi. Emirdağ Belediyesi kültür yayınları aracılığı ile yayımlanan akademisyen ve kültür adamlarının değerlendirme yazısı olan kitap, Emirdağ bölgesinde sıkça kullanılan kavramları, deyimleri, Atasözlerini örnekleriyle açıklıyor. Kitabın içeriğinde yaklaşık 3 bin 500 civarında deyim ve kavramların bulunduğu kaydedildi.
Türkmen kardeşler kitaplar ilgili yaptıkları ortak açıklamada ise şu ifadelere yer verdi:
"Nesillere aktarılan inanç, bilgi, uygulamalar bütününe kültür diyoruz. Emirdağımız, kültürüyle Türk Milli Kültürüne, insanlığa ayrı bir zenginlik ve çeşitlilik verdi. Türkmen kültürü çerçevesinde Emirdağ kültürü, bir kültür bölgesidir, kültür kompleksidir. Emirdağ kültürünün muhafazası, gelecek kuşaklara aktarımı konusunda örnekleriyle 'Emirdağ Ağzı' kitabımızın Emirdağ Belediyesi kültür yayınları arasında ikinci baskısı yayınlandı ve okuyucularımızla buluştu."
Eskişehir Kültür Sanat Derneği (ESKÜDER) Başkanı Gazi Durusu yayınlanan kitap ile ilgili olarak, "Emirdağlı yazarlarımız Şükrü Türkmen ve Özcan Türkmen kardeşler Emirdağ kültürüne, Örnekleriyle 'Emirdağ Ağzı' kitabının 2'nci baskısını yayınlayarak hizmet etti. Her yönü ile hayatımızda yer bulan kültür mirasımızın muhafazası, gelecek nesillere aktarılması adına yapılan bu çalışmayı kutluyorum'' dedi.
(GC-

10.04.2017 11:14:07 TSI
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