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YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
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Sivas'ta 'Epilepsi Farkındalığı Hatıra Ormanı' oluşturuldu

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:08
Sivas'ta 'Epilepsi Farkındalığı Hatıra Ormanı' oluşturuldu
Sivas'ta 'Epilepsi Farkındalığı Hatıra Ormanı' oluşturuldu

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı tarafından 'Epilepsi Farkındalığı Hatıra Ormanı' oluşturmak adına fidan dikimi yapıldı.
Düzenlenen programa Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Tıp Fakültesi Dekanı İlhan Çetin, Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertuğrul Bolayır ile hastane personeli ve hastanede tedavi gören epilepsi hastaları katıldı.
Üniversite Merkez Camisi bahçesinde belirlenen yerlere epilepsi hastaları ve Nöroloji Ana Bilim Dalı personeli tarafından yaklaşık 300 fidan dikildi.
(UY-Y-)

10.04.2017 11:15:08 TSI
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