10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Darıca'da 16 Nisan diriliş parkı açıldı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:11
Darıca'da 16 Nisan diriliş parkı açıldı
Darıca'da 16 Nisan diriliş parkı açıldı

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - Darıca Belediyesi, Kazım Karabekir Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 16 Nisan Diriliş Parkı'nın açılışını gerçekleştirdi.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, İlçe Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşların katıldığı programda mehteran takımı bir konser verdi.
Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, hizmetlerin devam edeceğini müjdeleyerek, yıl içinde 20 adet parkı tamamladıklarını, 10 adet parkın da yapımının devam ettiğini söyledi. Başkan Karabacak, "Park Bahçeler Müdürlüğümüzün olduğu bölgede 35 dönümlük alanda Kent Park Projemize yakında başlıyoruz. İçerisinde büyük bir camii, bölgenin en büyük nikah sarayı, kuran kursu, çok amaçlı bir salon ve bilgi evinin de bulunduğu önemli bir projeyi hayata geçireceğiz. Bunun yanı sıra başta Darıca sahil ve Bayramoğlu Balyanoz Koyu olmak üzere çalışmalarımız devam ediyor" dedi.
Başkan Karabacak 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili de vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunarak, "16 Nisan'da yapılacak olan referandum bir parti seçimi değil, bu ülkemizin önünü açacak, güçlü Türkiye'nin önünü açacak bir yönetim değişikliği seçimidir. Koalisyonların tarihe gömüleceği, halkın en az yüzde elli birinin oyu ve desteğiyle ülkeyi yönetecek partili cumhurbaşkanı ile birlikte son 15 yılda yapılan yatırımlar artarak devam edecek ve ülkemiz her alanda hak ettiği noktalara gelecektir. Bu yüzden sizlerden güçlü bir 'evet' bekliyoruz'' diye konuştu.
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'da, "Bu güzel parkın hizmete girmesinde emeği geçen Başkanımız Sayın Şükrü Karabacak ve ekibine teşekkür ediyorum. Daha güçlü iktidarlarla daha büyük projelere imza atacağımız yeni anayasa ve partili cumhurbaşkanlığı sürecinde siz değerli vatandaşlarımızın da katkı ve desteklerinizi bekliyoruz" dedi.
(İÇ)

10.04.2017 11:17:51 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Harran'dan Harput'a ezgiler konseri
YEREL

HARRAN'DAN HARPUT'A EZGİLER KONSERİ
Başkan Karabacak Sinoplular ile bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KARABACAK SİNOPLULAR İLE BİR ARAYA GELDİ
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
Milletvekili Katırcıoğlu Körfezli kadınlarla bir araya geldi
YEREL

MİLLETVEKİLİ KATIRCIOĞLU KÖRFEZLİ KADINLARLA BİR ARAYA GELDİ
Yukarı Hereke'ye kapalı pazar yapılıyor
YEREL

YUKARI HEREKE'YE KAPALI PAZAR YAPILIYOR
Nihat Hatipoğlu Darıca'da sevenleriyle buluştu
YEREL

NİHAT HATİPOĞLU DARICA'DA SEVENLERİYLE BULUŞTU
Kocaeli'de yol çizgileri yenileniyor
YEREL

KOCAELİ'DE YOL ÇİZGİLERİ YENİLENİYOR
Körfez'de 'evet' için yoğun mesai sürüyor
YEREL

KÖRFEZ'DE 'EVET' İÇİN YOĞUN MESAİ SÜRÜYOR
Körfez'de 412 öğrenci daha bisikletine kavuştu
YEREL

KÖRFEZ'DE 412 ÖĞRENCİ DAHA BİSİKLETİNE KAVUŞTU
Başkan Köşker TÜGVA'lı gençlerle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN KÖŞKER TÜGVA'LI GENÇLERLE BİR ARAYA GELDİ
Milletvekili Hürriyet kapı kapı 'Hayır' istedi
YEREL

MİLLETVEKİLİ HÜRRİYET KAPI KAPI 'HAYIR' İSTEDİ
Kartepe Belediyesi'nden sağlıklı bir yuva
YEREL

KARTEPE BELEDİYESİ'NDEN SAĞLIKLI BİR YUVA
İzmit'te 674 öğrenci daha bisikletlerine kavuştu
YEREL

İZMİT'TE 674 ÖĞRENCİ DAHA BİSİKLETLERİNE KAVUŞTU
Nihat Hatipoğlu Gebze'ye geldi
YEREL

NİHAT HATİPOĞLU GEBZE'YE GELDİ
Kartepe Atla Terapi Merkezi inşaatı hızla yükseliyor
YEREL

KARTEPE ATLA TERAPİ MERKEZİ İNŞAATI HIZLA YÜKSELİYOR
Çevre gönüllüsüne belediyeden teşekkür
YEREL

ÇEVRE GÖNÜLLÜSÜNE BELEDİYEDEN TEŞEKKÜR
Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

KOCAELİ'DE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
Milli Savunma Bakanı Işık:
YEREL

MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK:
BBP Genel Başkanı Destici:
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ:
Futbol: Spor Toto 2. Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 2. LİG
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futsal: 2018 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu
YEREL

FUTSAL: 2018 AVRUPA ŞAMPİYONASI ELEME TURU

Başkan Doğan Diyadin'de
YEREL

BAŞKAN DOĞAN DİYADİN'DE
Konteyner yangını korkuttu
YEREL

KONTEYNER YANGINI KORKUTTU
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu