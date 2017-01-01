Kayseri 2. Amatör Küme U-19 Ligi C Grubu
- Argıncık Esnafspor-Gaziosmanpaşa: 2-2
(Fotoğraflı)
Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi C Grubunda alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın karşılaşmasında Argıncık Esnafspor ile Gaziosmanpaşa takımları 2-2 berabere kaldı.
Stat: Argıncık 1Nolu
Hakemler: Özgür Gök xxx, Recep Öztürk xxx, Mustafa Savran xxx
Saha Komiseri: Mustafa Koçyiğit
Argıncık Esnaf U-19: Eray Eratik xx, Doğan Çarboğa xx, Burak Uçar xx, Ahmet Doğan xx, Eren Atıcı xx, Burak Bozkurt xx, Durmuş Tarım xx, Şamil Genel xx, Mehmet Şahin xxx, Batuhan Yılmaz xx, Hasan Hüseyin Gültekin xx
Gaziosmanpaşa U-19: Onur Duman xx, Osman Merkit xx, Murat Artun xx, Yunus Emre Ergün xx, Ali Kaplıdemir xx, Ali Emre Pınar xx, Burhan Yurdagül xx, Müslüm Zurnacı xx, Nedim Zurnacı xx, Ali Davulcu xxx, Reşit Davulcu xx
Goller: Mehmet şahin Dk. 15 (Argıncık Esnaf), Ali Davulcu Dk. 44 (Gaziosmanpaşa)
(AÖ-Y)
10.04.2017 11:19:10 TSI
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