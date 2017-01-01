Kayseri 2. Amatör Küme U-19 Ligi B Grubu
- Himmetdedespor-Tomarza Belediye: 2-4
(Fotoğraflı)
Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayseri İkinci Amatör Küme U-19 Ligi B Grubunun namağlup lideri Tomarza Belediyespor, deplasmanda karşılaştığı Himmetdedespor'u 4-2 yenerek şampiyonluk yürüyüşünü sürdürdü.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Rıza Öztürk xxx, Fatih Han Ayar xxx, Emincan Doğan xxx
Saha Komiseri: Mustafa Irmak
Himmetedede U-19: Samet Barbaros x, Halil Özakar x, Mevlüt Özdemir xx, Mustafa Zararsız x (Dk. 28 İsmail Ablan x), Yunus Mete xx, Berat Kara x (Dk. 54 Barış Can Ateş x) Hanzala Zanbak x, Erdal Kartal xx, Ahmet Adıyaman xx, Ahmet Doğan x (Dk. 70 Mustafa Çatal x), Erkan Emre Ak xx
Tomarza Belediye U-19: Battalgazi Karageç xx, Ercan Nalbant xx, Şahin Karadöl xx, Özgür Gökçayır xxx, Serkan Gazcıoğlu xx, Hakan Gazcıoğlu xxxx (Dk. 85 Harun Kuş x), Burak Demirezen xx, Gökhan Avni Açkale xxx, Nusret Demirezen xxx, Mehmet Alperen Taşçı xx (Dk. 70 Resul Kural x), Berat Tandoğan xx
Goller: Yunus Mete Dk. 72, Erdal Kartal Dk. 90 (Himmetdede), Hakan Gazcıoğlu Dk. 2, 6 ve 74, Nusret Demirezen dk. 30 (Pen.) (Tomarza Belediyespor)
(AÖ-Y)
10.04.2017 11:20:57 TSI
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