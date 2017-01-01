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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı görevine başladı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:14
Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı görevine başladı
Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı görevine başladı

(Fotoğraflı)

Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Hazım Aslancı görevine başladı.
Diyarbakır Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Hazım Aslancı görevine başladı.
Hazım Aslancı 2007 yılında, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin'in de katıldığı törende Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından meslek öncesi eğitim sürelerini başarıyla tamamlayan 350 adli yargı hakim ve savcı adayı arasından, dönem birincisi olarak Bakan'dan ödülünü alarak ilk görev yerine atanmıştı. (Tİ - EFE)

10.04.2017 11:21:11 TSI
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