Nilüfer Kadın Korosu Onko-Day için söyledi
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi bünyesinde kurulan Kadın Korosu, Onko-Day yararına verdiği konserde Bursa'nın geleneksel gezek kültürünü sahneye yansıttı.
Nilüfer Kadın Korosu, Onko-Day yararına sahne aldı. Uğur Mumcu Sahnesi'ndeki konser ilgi gördü. Konserde geleneksel müzik kültürü gezeği sahneye uyarlayan koro tam not aldı. İki bölümden oluşan konserin ilk bölümünde Şef Dr. Aysel Gürel yönetimindeki koro, rast makamından eserler seslendirdi. İkinci bölümde sahneye çıkan koristler, solo performans sergiledi.
Nilüfer Belediye Meclisi Üyesi Aysel Okumuş, koro için Şef Dr. Aysel Gürel'e çiçek vererek teşekkür etti.
(MŞ)
10.04.2017 11:21:31 TSI
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