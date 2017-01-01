YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlk üç ayda Melikgazi'de 575 çift evlendi

İlk üç ayda Melikgazi'de 575 çift evlendi



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - 2016 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunca 4 bin 100 çift'in nikah işlemlerinin yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılının ilk üç ayında 575 çiftin nikahının kıyıldığını söyledi.

Geçen yıllara oran ile artış var

2017 yılının ilk üç ayında geçen yıllara göre nikah sayısında artış gözlendiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu her yıl binlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Birçok genç çift belediye tesislerimizde "evet" diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getirmektedir. Bizler de birçok çiftimizin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oluyoruz. 2017 yılında ilk üç ayında 575 nikah işlemi ile geçen yıllarla oran ile artış gözlenmiştir. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 23 nikâh işlemini gerçekleştirilmiştir. 5 nikah memurumuz ile bizde bir "evet" ile mutluluklarına ortak, evliliklerine vesile oluyoruz" dedi.

Mutluluklar diliyoruz

Başkan Memduh Büyükkılıç, evlenmek sureti ile en kutsal birliktelik olan evlilik müessesesini kuran bütün gençlere mutluluklar dilediğini onlar için ve nesilleri için modern ve sağlıklı bir şehir inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.



10.04.2017 11:22:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER