İlk üç ayda Melikgazi'de 575 çift evlendi
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KAYSERİ (İHA) - 2016 yılı içerisinde Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğunca 4 bin 100 çift'in nikah işlemlerinin yapıldığını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2017 yılının ilk üç ayında 575 çiftin nikahının kıyıldığını söyledi.
Geçen yıllara oran ile artış var
2017 yılının ilk üç ayında geçen yıllara göre nikah sayısında artış gözlendiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç "Melikgazi Belediyesi Nikah Memurluğu her yıl binlerce çiftin mutluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. Birçok genç çift belediye tesislerimizde "evet" diyerek ömür boyu birlikteliğin en önemli şartını yerine getirmektedir. Bizler de birçok çiftimizin nikâhını kıyarak mutluluklarına ortak oluyoruz. 2017 yılında ilk üç ayında 575 nikah işlemi ile geçen yıllarla oran ile artış gözlenmiştir. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde 23 nikâh işlemini gerçekleştirilmiştir. 5 nikah memurumuz ile bizde bir "evet" ile mutluluklarına ortak, evliliklerine vesile oluyoruz" dedi.
Mutluluklar diliyoruz
Başkan Memduh Büyükkılıç, evlenmek sureti ile en kutsal birliktelik olan evlilik müessesesini kuran bütün gençlere mutluluklar dilediğini onlar için ve nesilleri için modern ve sağlıklı bir şehir inşa etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.
10.04.2017 11:22:44 TSI
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