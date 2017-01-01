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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:15
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
- İncesu Erdemspor-Amarat Gençlik: 2-2

(Fotoğraflı)

Erhan Kan
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nin son haftasında Amarat Gençlikspor ile 2-2 berabere kalan İncesu Erdemspor, aldığı bir puan ile ligde kalmayı garantiledi. Amarat Gençlikspor ise bir alt lige düşmüş oldu.
Stat: Argıncık 2 Nolu
Hakemler: Şaban Elbaşı xx, Furkan Ulu xx, Oğuzhan Çadır xx
Saha Komiseri: Yılmaz Özdaş
İncesu Erdemspor U-19: Ahmet Arpacı xx, Osman Koçyiğit xx, Emre Yenidoğan xx, Mehmet Kaya x (Dk. 76 Tuğrul Kelek x), Aziz Memiş xx, Batuhan Şimşek x (Dk. 62 Ziya Kahya x), Furkan Kabakçı x, Orhun Arda Bozdağan xxx, M.Ender Durak xx, Mert Özdoğan xx, Yaşar Toprak x (Dk. 46 Emre Öztürk x)
Amarat Gençlik U-19: Yunus Babayiğit x, Uğurcan Biçer xx, Yasin Serin xx, Batuhan Sağlam x (Dk. 60 Mert Yılmaz x), Emrecan Tetik xx, Ömer Ozman Karaköse xxx, Mefair Karabulut xx, Suat Polat xx, Furkan Çelik xx, Samet Karakaş xxx, İbrahim Göksu xx (Dk. 56 Ahmet Tolga İbiş x)
Goller: Orhun Arda Bozdoğan Dk. 14, Furkan Kabakçı Dk. 80 (İncesu Erdem), Samet Karakaş Dk. 65, Ömer Osman Karaköse Dk. 86 (Amarat Gençlik)
Kırmızı Kart: Emre Öztürk Dk. 76, Furkan Kabakçı Dk. 90 (İncesu Erdem)
(AÖ-Y)

10.04.2017 11:22:52 TSI
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