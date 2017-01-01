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Batman'da elektrik hatları yer altına alınıyor



(Fotoğraflı)



Mehmet Şükrü Yıldırım

BATMAN (İHA) - Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürlüğü tarafından Kültür Mahallesinde yaklaşık iki ay önce başlatılan enerji hatlarının yer alma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Bir aya kadar tamamlanacak olan çalışma 11 milyon liraya mal olacağı bildirildi.

Müşterilerine daha güvenli elektrik enerjisi sunarken, görüntü kirliliğini de ortadan kaldıran Dicle Elektrik Dağıtım, bu sebeple mevcut havai hatları yeraltına alıyor. Enerji şirketi, daha önce Gültepe mahallesine yapılan çalışmaların bir benzerini Kültür mahallesinde yürütüyor. Dicle Elektrik Dağıtım'ın Proje Tesis Yöneticisi İzzettin Kılınç, mahallede kurum ve özel şahıslara ait onlarca trafonun kaldırılarak genel bir temizlik yapılacağını belirterek, "Bu mahallede10.700 müşterimiz var. Amacımız müşterilerimize kesintisiz olduğu kadar güvenli elektrik vermek. Yaptığımız çalışma ile havai hatlar, demir direkler ve eski trafolar tamamen devre dışı bırakıyoruz. Mahalleye yeni kurduğumuz 20 modern trafo ile besleyeceğiz. Bu sayede buradaki görüntü kirliliği de sona erecek. Kültür mahallesinde ki sokak aydınlatmasını da 800 yeni galvanzli direk dikerek sil baştan yeniliyoruz. Kültür, enerji anlamında örnek mahallelerden biri olacak" dedi.



"Sırada iki mahalle daha var"

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar ise gerçekleştirilen yatırımlar ile ilgili konuşurken, Kültür mahallesinden sonra programlarında GAP ve Belde mahallelerinin bulunduğunu söyledi. Bölgenin enerji şirketi olarak müşterilerinin kesintisiz ve daha kaliteli enerjiye kavuşması için birçok farklı proje geliştirdiklerini de ifade eden İl Müdürü Açar, "Kültür mahallesindeki çalışmamız, bu projelerin bir parçasıdır. Amacımız bu çalışmanın benzerlerini Batman'ın diğer tüm mahallelerinde de yapmaktır. Her yıl farklı mahalleleri programımıza alıyoruz. Batman enerji konusunda mutlaka hak ettiği noktaya gelecektir" diye konuştu.

(MŞY-MP-Y)



10.04.2017 11:24:12 TSI

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