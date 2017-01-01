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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Türk polisi 172 yaşında

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:16
Türk polisi 172 yaşında
Türk polisi 172 yaşında
- Polis Haftası Yalova'da törenle kutlandı

(Fotoğraflı)

Saim Çotuk
YALOVA (İHA) - Türk polis teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü Yalova'da törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törenle Yalova Vali Yardımcısı Hasan Gürsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Jandarma Alay Komutanı Albay Osman Yeşilöz ile protokol mensupları, siyasi parti temsilcileri, polisler ve vatandaşlar katıldı. 3. sınıf Emniyet Müdürü Cüneyt Çiçek, "Bugün mazisi başarılarla dolu Türk milletinin sevgi ve güvenini kazanmış olan Türk polis teşkilatının 172'nci kuruluş yıldönümünü sizlerle birlikte kutlamanın onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk polisi ülkesi ve milleti ile bölünme bütünlüğüne yönelebilecek her türlü tehdit, tehlike ve saldırının önüne geçilebilmesi, emniyet ve asayişin korunabilmesi için canı pahasına her türlü mücadeleyi dün olduğu gibi bugün ve yarı nda aynı şekilde sürdürme azim ve kararlılığı içerisindedir. Suçların işlenmeden önce önlenmesi, suçluların en kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesi için büyük bir titizlikle görevimizi yerine getirmekteyiz" dedi.
Törenin sona ermesinin ardından Polis Lokali'ne geçen protokol mensupları burada hep birlikte kahvaltı yaptı.
(SÇ-MŞ)

10.04.2017 11:24:18 TSI
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