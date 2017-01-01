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Başkan Çolakbayrakdar, mühendis adaylarına başarının sırlarını anlattı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:18
Başkan Çolakbayrakdar, mühendis adaylarına başarının sırlarını anlattı
Başkan Çolakbayrakdar, mühendis adaylarına başarının sırlarını anlattı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, geleceğin mühendis adayları ile bir araya geldi.
Başkan Çolakbayrakdar, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Bilim Kültür ve Sanat Kulübü tarafından düzenlenen 'Mesleki Söyleyiş' programına konuk olarak, bilgi ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Samimi bir atmosferde öğrencilerle keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Çolakbayrakdar, hem Belediye Başkanı hem de mühendis kimliğiyle, geleceğin mühendislerine altın öğütlerde bulundu.
Kendisi de bir İnşaat Mühendisi olan Başkan Çolakbayrakdar Mühendis adaylarına hem teorik hem de pratik bilgiler aktardı. Başkan Çolakbayrakdar, zamanın önemine değinerek, "İçinde bulunduğunuz zaman diliminin kıymetini bilin. İnşaat mühendisi öğrencisi olarak her anınızı dolu dolu geçirin ve mühendislik kültürünü öğrenin. İnşaat mühendisliği hayatın her alanındadır. Yürüdüğünüz yollardan tutunda yaşadığınız binalara kadar her yerde bir mühendislik kültürü vardır. Kayseri gibi bir şehirde yaşamak sizler için büyük bir fırsattır. Şehrimize aşık olan biri olarak, şehir dışından gelen öğrenci arkadaşlarımızın Kayseri'nin güzelliklerinden istifade etmelerini tavsiye ediyorum." diye konuştu.
Türkiye'de inşaat mühendisliği alanında yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye'nin dinamik bir ülke haline geldiğine dikkat çekerek, "Her gün ülkemizde yeni tüneller, yollar, binalar, iş yerleri gibi inşai faaliyetler yapılıyor. 1993 yılında biz üniversitenin 3.sınıfındayken Bolu Dağı Tüneli'nin inşaat yapımına başlandı. Bu tünel yıllar boyunca konuşuldu. Her iktidar döneminde 'Bolu Dağı Tüneli'ni yapacağız' diye vaatlerde bulunuyordu. 14 yıl sonrasında Bolu Dağı Tüneli yapılarak vatandaşın hizmetine sunuldu. Şimdi geldiğimiz noktada Türkiye de devasa köprüler, dağları delen tüneller ve denizin altında kıtaları birleştiren tüneller yapılıyor. Bunlardan biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü eskiye göre kısa zamanda yapıldı. Köprü, 59 metrelik genişliği ile dünyanın en geniş köprüsüdür. Diğer taraftan Osman Gazi Köprüsü, bin 550 metre orta açıklığı ile dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüler arasında 4.sıradadır. Sizin mesleğinizle ilgili mühendislik özelliğiyle ender yapılardan biridir. Marmaray ise Asya ile Avrupa kıtalarını denizin altında birbirlerine bağlayan ve dünyada ilkleri içinde barındıran ulaşım tünelidir. Avrasya Tüneli de denizin altında iki katlı bir tüneldir. 3. Havalimanı projesi ise ulaşım ağı içerisinde Türkiye'yi bir merkez yapacaktır. Bunlar ülkemiz adına gurur vericidir. Bunların her biri sizin gençlik döneminizde kısa zamanda yapılan işlerdir. Siz bunları mühendis gözüyle inceleyerek, geleceğinize yön verebilirsiniz. Türkiye'de yapılan bazı yapılar, dünya ölçeğinde öndedir " ifadelerini kullandı.
Programın sonunda Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Kamuran Arı, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür plaketi takdim etti.
Üniversite öğrencilerinin Başkan Çolakbayrakdar ile hatıra fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi.
(SK)

10.04.2017 11:25:12 TSI
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