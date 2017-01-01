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Milletvekili Hürriyet kapı kapı 'Hayır' istedi



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KOCAELİ (İHA) - TBMM Başkanlık Katip üyesi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet referanduma bir hafta kala çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Partilileriyle birlikte ilk olarak Cumartesi Pazarı'nda hayır çalışması yapan Hürriyet, daha sonra İzmit Tüysüzler Mahallesinde kapı kapı dolaşarak hayır için destek istedi. Sabah saatlerinde İzmit Cumartesi Pazarı'nda İl Kadın Kolları Başkanı Sevim Pekyörür, CHP Referandum Koordinasyon Başkanı Bozkurt Uslu, Hüseyin Erol, Bekir Çelik, Aykut Çelik, İzmit ilçe Gençlik Kolları ve ilçe Kadın Kolları ile birlikte referandum çalışması yapan Milletvekili Hürriyet, tezgah tezgah gezerek pazarcıya neden hayır demesi gerektiğini anlattı. Kocaeli'nin neredeyse bütün pazarlarında gerek seçim, gerekse referandum çalışması yapan ve Milletvekilliği seçimlerinden sonra da sık sık pazarcı esnafını ziyaret eden Hürriyet, Pazar esnafından referandumda kulaktan dolma değil, bilerek ve okuyarak tercih yapmalarını istedi.

Cumartesi Pazarı esnafını tezgah tezgah gezerek pazarcılara hayır tercihinin ne denli önemli olduğunu anlatan Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, daha sonra İzmit Tüysüzler Mahallesinde çalışmaya devam etti. İzmit ilçe Kadın Kolları Başkanı Bilge Çoker, İzmit ilçe Gençlik Kolları ve İzmit ilçe Kadın Kolları üyesi partililer ile birlikte mahallede bulunan evleri tek tek kapısını çaldı. Referandumda verilecek kararın ülke geleceğini nasıl etkileyeceğini anlatan Hürriyet, mahalle sakinlerinden ellerini vicdanlarına koyarak tercihte bulunmalarını istedi.

(İÇ)



10.04.2017 11:27:35 TSI

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