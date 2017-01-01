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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu'dan Polis haftası mesajı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:22
Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu'dan Polis haftası mesajı
Çan Belediye Başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu'dan Polis haftası mesajı

(Fotoğraflı)

Güven Şahin
ÇANAKKALE (İHA) - Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Türk Polis Teşkilatının kuruluş yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Başkan Kuzu, mesajında, "Emniyet Teşkilatımız fedakarca, büyük özverilerde bulunarak gece gündüz bizleri korumak için canla başla aralıksız çalışmaktadır. Türk polisi; kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlenmesini önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi birçok önemli görevi üstlenerek 24 saat halkımız için, halkımızın huzuru ve güvenliği için görev yapmaktadır. Emniyet teşkilatımızın demokrasimize sahip çıkmak için verdiği cansiperane mücadele, 15 Temmuz hain darbe girişimini engelleyen en önemli unsurlarda biri olmuştur. Türkiye demokrasi, hukuk, adalet ve özgürlükler konusunda tavizsiz bir duruş sergiledikçe; vesayet aralayışlarıyla, terörle ülkemizi zayıf düşürmeye çalışan güç odakları amaçlarına asla ulaşamayacaktır. Ülkemizin dört bir tarafında görevlerini başarıyla yerine getiren tüm polislerimizin ve Çanımızın, güvenli, huzurlu bir ilçe olabilmesi için büyük bir özveri ile mücadele eden Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan tüm polislerimizin, Polis Haftası'nı en içten dileklerimle kutlar, bugüne dek ve yakın zamanda şehit olan polislerimize Allah'tan rahmet diler, gazi polislerimizi de minnetle yad ederim" dedi.
(GD)

10.04.2017 11:30:11 TSI
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