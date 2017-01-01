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YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
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Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:23
Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü
Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, Türk Polis Teşkilatının 172. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören saat 10.00'da Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Bilecik Polis Eğitim Merkezi Müdür Vekili Murat Soysay tarafından Atatürk Anıtı önüne çelenk sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören son buldu.
Ayrıca öğle namazına müteakiben Bilecik Şerif Paşa Camii'nde Mevlid-i Şerif okutulacağı bildirildi.
(CKT-KÇ)

10.04.2017 11:31:34 TSI
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