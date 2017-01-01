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AK Parti Kars İl Teşkilatı durmak bilmiyor



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KARS (İHA) - AK Parti Kars İl Teşkilatı referanduma kısa süre kalmasına rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ve Referandum çalışmaları kapsamında Milletvekili Selahattin Beyribey, Digor'da, İl Başkanı Adem Çalkın ise Kars merkezde çalışmalarına devam ediyor.

AK Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ve Referandum Çalışmaları kapsamında Digor'a bağlı belde ve köyleri ziyaret ederek 16 Nisan'da yapılacak olan referandumda değişecek maddeleri ve hükümet sistemini anlatarak destek vermelerini istedi.

Beyribey, Dolaylı köyü, Yağlıca Köyü,ve Dağpınar Beldesini vatandaşlarla bir araya geldi. Milletvekili Beyribey'e Digor İlçe Başkanı Tuncer Baykiz, Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün ve partililerde eşlik etti.

Öte yandan AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın ve 24. Dönem Milletvekili Yunus Kılıç Kars Merkez'de esnaf ziyareti yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini anlatıyor, Çalkın, 16 Nisan'da esnaftan evet oyunu kullanmalarını istedi.

Mahalle ziyaretleri kapsamında da Başkan Çalkın ve beraberindekiler, Bülbül Mahallesi, Şehitler Mahallesi, ve İstasyon Mahallesi'nde iki ev toplantısıyla mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Milletvekili Beyribey, İl Başkanı Çalkın Merkez İlçe Başkanı Yusuf Kaya ve AK Parti heyeti 16 Nisan'da mahalle sakinlerinden destek beklediklerini kaydettiler.

(IÇ-AT-Y)



10.04.2017 11:32:05 TSI

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