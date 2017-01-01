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Milletvekili Ömer Ünal, referandum çalışmalarına devam ediyor



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KONYA (İHA) - AK Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal, referandum çalışmaları kapsamında Hayıroğlu, Ovakavağı ve İsmil Mahallerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

AK Parti Konya İl Başkanlığı 6 Mart'ta startını verdiği referandum çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamında AK Parti Konya Milletvekili Ömer Ünal, Hayıroğlu, Ovakavağı ve İsmil mahallelerinde kahvehanelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatan Milletvekili Ünal, İsmil Mahallesi'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İbrahim Akıcı'nın ailesine başsağlığı diledi ve Kur'an okudu. Ünal, son olarak da Konya Ereğli İsmil bağlantı yolunda da incelemelerde bulundu.

Milletvekili Ünal, yaptığı açıklamada, "Nasıl biz kendi ülkemizde halk oylamasını önemsiyorsak, dünyanın birçok noktasındaki Müslüman kardeşlerimizde öyle önemsiyorlar. Güçlü bir şekilde inşallah milletimizin vereceği o evet desteği ile Türkiye 17 Nisan'a güçlü bir şekilde uyanacak. Bizler şunu arzu ediyoruz. Artık bu ülkede halkın iradesinin, halkın egemenliğinin dışında hiçbir vesayet makamı bu millete dikte yapamasın. Biz bu milletin ferasetine güveniyoruz. İnşallah 16 Nisanda bu millet gereğini yerine getirecek. Bu anayasa değişikliği inşallah artık halkın iradesinin dışında hiçbir iradenin bu ülkede hüküm sürmeyeceğinin tescili olacak. Bu yönetim sisteminin özeti aslında milletin kimin Cumhurbaşkanı olacağına kimin hükümeti kuracağına karar verecek, kimin mecliste temsil edileceğine sandıkta karar verilecek. Şuan ki sistemde milletvekilleri seçiliyor, siyasi partilere destek veriyorsunuz ancak hükümeti kimin kuracağına, hükümetin başının kim olacağını bilmiyoruz. Millet, hükümeti kim kuracaksa o gün seçimin akşamı netleşmiş olacak. Belirsizlik olmayacak, acaba hükümet kuruldu mu? Acaba tek parti iktidara geldi mi? gibi muammalar, belirsizlikler yeni sistemle bertaraf edilmiş olacak. İstikrar gelecek. 5 yıllığına Cumhurbaşkanına bu millet elli artı bir oyla yani seçmenin bir fazlası oyla o yetkiyi millet verecek beş yıl boyunca icraat bekleyecek memnunsa beş yıl daha verecek memnun değilse bu beş yılın sonunda değiştirecek" dedi.

(AH-Y)



10.04.2017 11:32:30 TSI

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