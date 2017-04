YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 1500 kişilik spor

KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. binlerce kişiyi spor için bir araya getirmeye devam ediyor. Spor A.Ş. tarafından "Her Pedal Bir Nefes" sloganıyla düzenlenen bisiklet turuna yaklaşık 1500 kişi katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 7'den 70'e herkes için spor etkinlikleriyle Kayseri'de sporun gelişmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Spor A.Ş. tarafından hafta sonu da Bisiklet Turu düzenlendi.

"Her Pedal Bir Nefes" sloganıyla yapılan Bisiklet Turu, Talas'taki Paraşüt İndirme Parkı'nda başladı. Yaklaşık 1500 kişi buradan bisikletlere binerek Komando Caddesi'ni takiple Talas Yolu'na çıktı. Erciyes Üniversitesi yanından Kartla Bulvarı'na ulaşan bisikletliler Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nı takip ederek pedal çevirmeye devam ettiler.

Bisiklet Turu Kadir Has Spor ve Kongre Merkezi önünde sona erdi; ama spor bitmedi. Bisiklet Turu'nun ardından Spor A.Ş. eğitmenleri eşliğinde etkinliğe katılan 1500 kişi toplu halde spor yaptı. Müzik eşliğinde yapılan sporun ardından etkinlik sona erdi.

10.04.2017 11:33:14 TSI

