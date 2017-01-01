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Salihli Belediyespor, play-out ümidini korudu



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Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Manisa Süper Amatör Lig B Grubu'nu lider tamamlayarak Play-Off'lara kalan Salihli Belediyespor, Play-Off'ların beşinci müsabakasında karşılaştığı Manisa Sanayispor'u 5-1 yenerek, play-out ümidini son maça taşıdı.

Salihli Belediyespor, BAL'a yükselme yolunda büyük önem taşıyan Play-Off müsabakalarının beşinci maçında Manisa Sanayispor ile Manisa Ertuğrul Dilek Tesisleri'nde karşılaştı. Yeşil-Beyazlılar, sahadan 1-5 galip ayrılarak Bölgesel Amatör Lig mücadelesindeki iddiasını sürdürdü. Salihli Belediyespor'u deplasmanda farklı galibiyete taşıyan goller, Yasin (2), Gökçe, Davut ve Semih'ten geldi.

Teknik Direktör Yusuf Sapmaz, maç sonunda futbolcuları tek tek tebrik ederek galibiyet sevincini kutladı. Yeşil-Beyazlı ekip, bu galibiyet ile 7 puana yükselerek play-out ümidini 23 Nisan Pazar günü evinde oynayacağı Sarıgöl Belediyespor maçına taşıdı. Grupta Yunusemre Belediyespor 11 puanla 1. sırada, Sarıgöl Belediyespor 10 puanla 2. sırada, Salihli Belediyespor 7 puanla 3. sırada yer alırken Manisa Sanayispor ise henüz puanla tanışamadı.

(BA-SC)



10.04.2017 11:34:38 TSI

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