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Kağızman'da halaylı, konvoylu, aşureli, Polis Günü kutlaması

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:28
Kağızman'da halaylı, konvoylu, aşureli, Polis Günü kutlaması
Kağızman'da halaylı, konvoylu, aşureli, Polis Günü kutlaması

(Fotoğraflı)

Serkan Çağlar
KARS (İHA) - Emniyet Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl dönümü Kağızman'da coşku ile kutlandı. 300 araçlı konvoyla polislere sürpriz yapan vatandaşlar meydanda aşure dağıtıp, halay çektiler.
İstiklal alanında yapılan çelenk koyma töreninin ardından şehitlik ziyaret edilerek dualar okundu. Törene Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kağızman Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Çolpa, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıngaç, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Kağızman polisine destek veren ilçe halkı bu yıl törende sürpriz yaparak yaklaşık 300 araçla konvoy yapıp etkinliklere katıldı. Aynı zamanda Kağızman Beşir Derneği, İstiklal Meydanında bin kişiye aşure dağıttı. Meydanlara destek için gelen Kağızman halkı Kağızman Kaymakamı Ercan Öter ve Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıngaç'ı halay başına alarak halay çektiler. Bayram havasında geçen kutlamalardan çok mutlu olan polis teşkilatı, ilçe halkına verdikleri bu anlamalı destekten ötürü teşekkür etti.
Emniyet Müdürü Ahmet Yarlıngaç, "Belki de böyle coşkulu ve beraberliğin olduğu güzel bir kutlama hiçbir yerde yoktur. Ne mutlu bize ki Kağızman halkı ile bütünleşerek şöyle güzel bir ortama sebep olmuşuz. Bizleri yalnız bırakmayan bütün ilçe halkına en kalbi duygularımla teşekkür ederim." dedi.
(SÇ-AA-Y)

10.04.2017 11:36:00 TSI
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