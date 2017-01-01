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Çanakkale'de havalimanı kullanımı arttı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - Mart ayında Çanakkale havalimanında iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 arttı.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2016 yılı Mart Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Mart ayında Çanakkale Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77 artışla 15 bin 512, dış hat yolcu trafiği yüzde 38 artışla 549, toplamda ise yüzde 75 artışla 16 bin 61 oldu.

2017 Yılı Mart ayında Çanakkale Havalimanı'na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 429 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 6 olmak üzere toplam uçak trafiği yüzde 11 artışla 435'e ulaştı. 2017 Yılı Mart ayında Çanakkale Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise yüzde 40 artışla toplamda 88 ton olarak gerçekleşti.

2017 Yılı Mart Sonu gerçekleşmelerine göre, Çanakkale Havalimanı'ndan, bir önceki yılın ilk 3 ayına göre yüzde 34 artışla 34 bin 461 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 13 artışla 995'e, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 27 artışla 246 tona ulaştı.

(GD)



10.04.2017 11:36:33 TSI

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