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YEREL HABERLER  / BİTLİS HABERLERİ
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10 Nisan Polis Haftası

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:30
10 Nisan Polis Haftası

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.
Geçtiğimiz hafta mevlid-i şerif okutulmasıyla başlayan program, bugün ise Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, program sona erdi. Programa Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum amirleri, polis memurları ve askeri erkan katıldı.
(VO-MSA-Y)

10.04.2017 11:37:27 TSI
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