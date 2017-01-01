YEREL HABERLER / BİTLİS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 10 Nisan Polis Haftası

10 Nisan Polis Haftası



Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle bir program düzenlendi.

Geçtiğimiz hafta mevlid-i şerif okutulmasıyla başlayan program, bugün ise Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, program sona erdi. Programa Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum amirleri, polis memurları ve askeri erkan katıldı.

(VO-MSA-Y)



10.04.2017 11:37:27 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER