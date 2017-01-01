YEREL HABERLER / ESKİŞEHİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Pedallar kalpler için döndü

Pedallar kalpler için döndü

- Kalplerini korumak için pedal çevirdiler

- Kalp sağlığı için 9 kilometre bisiklet sürdüler



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Kalp Sağlığı Haftasında bisiklet kullanmanın sağlık için önemine dikkat çekmek üzere 'Pedallarımız kalplerimiz için dönüyor' etkinliği düzenlendi.

Kalp Sağlığı Haftası kapsamında Türk Kalp Vakfı ile Bisikletler Derneği işbirliğiyle Türkiye'nin çeşitli yerlerinin yanı sıra Eskişehir'de de bisikletin ve sağlıklı yaşamın kalp sağlığındaki yerine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Espark Alışveriş Merkezi önünde toplanan yaklaşık 30 bisikletli, 'Pedallarımız kalplerimiz için dönüyor' isimli etkinlikte şehir içinde 9 kilometrelik güzergahta tur attı. Çekilişle 2 matara ve bisiklet kilidinin hediye edildiği turda, sağlığın ve kalbin gündeme gelmesi çabalanarak farkındalık oluşturuldu.



"Kalp sağlığımız için günde yarım saat bisiklet sürmemiz gerekiyor"

Düzenledikleri bisiklet turuyla ilgili bilgi veren Bisikletliler Derneği Eskişehir temsilcisi Hakan Özhan, "Bisikletliler Derneği; bisikletin sivil toplum hareketini oluşturmak, bisiklet kültürünü yaymak ve geliştirmek, bu konularda yasal düzenlemeleri sağlamak, güvenli yollar, park alanları yaptırmak üzere kurulmuş ulusal bir dernektir. 29. Kalp Haftası nedeniyle Türk Kalp Vakfı ile Bisikletliler Derneği işbirliğiyle İstanbul, Sakarya, Bilecik, Kayseri, Samsun, Kahramanmaraş, Bergama, Gülşehir ile birlikte Eskişehir'de de düzenledik. Yol güvenliğimizi sağlayan emniyet müdürlüğü ekiplerine, sponsorlarımıza ve katılan herkese teşekkür ederiz. Sağlık Bakanlığı, kalp sağlığımız için günde yarım saat bisiklet sürmemizi öneriyor. Sağlığımız için herkesi bisiklete binmeye, yerel yönetimlere ise standartlara uygun bisiklet yolu yapmaya, eskileri de revize etmeye davet ediyoruz. Sağlığımız için, ulaşım için, çevre için, ekonomi için, turizm için bisikleti öneriyoruz. Kurum ve kuruluşlarla her türlü proje ve etkinlik işbirliğine açığız" dedi.

(KA



10.04.2017 11:37:34 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER