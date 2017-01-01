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Başkanı Selim Yağcı Sinoplularla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Sinoplular Derneğini ziyaret ederek üyelerle bir araya geldi.

Yapılan bu ziyarete, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım katıldığı toplantıda Bilecik Sinoplular Derneği üyelerine Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin yapılacak olan halk oylaması hakkında bilgi verildi.

Burada açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, ilde yaşayan, aynı havayı ve aynı suyu paylaştığımız kıymetli Sinoplularla ile Bilecik Sinoplular Derneğinde AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık, AK Parti Bilecik Merkez İlçe Başkanı Serkan Yıldırım'ın katılımları ile bir araya geldiklerini ifade etti. Yağcı, "Hemşehrilerimiz ile 7 gün sonra ülkemizin istiklali, istikbali ve istikrarı için hep birlikte el ele verip güçlü bir Türkiye için kararımızın evet olması gerektiğini anlattık. Sinoplu kardeşlerimizden de bu noktada görüş birliğine vardık. Bizi Sinoplu hemşehrilerimiz ile buluşturan ve ağırlayan Dernek Başkanımız Çetin Kaya'ya teşekkür ediyoruz" dedi.

(CKT-KÇ)



10.04.2017 11:38:30 TSI

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