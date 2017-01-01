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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Suriyeli Türkmen öğrencilere Muğla'dan kırtasiye yardımı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:31
Suriyeli Türkmen öğrencilere Muğla'dan kırtasiye yardımı
Suriyeli Türkmen öğrencilere Muğla'dan kırtasiye yardımı
- Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Azez, Cerablus, Çobanbey ve El-Bab operasyonlarında eğitimlerini sürdüren Suriyeli Türkmen öğrenciler için Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir Tır kırtasiye yardımı gönderdi.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Azez, Cerablus, Çobanbey ve El-Bab bölgelerinde düzenlediği operasyonlar sonrası bu bölgelerde eğitim ve öğretimlerini sürdüren Suriyeli Türkmen öğrencilerin kırtasiye ihtiyacının karşılanması için Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muğla genelinde kırtasiye yardım kampanyası düzenlendi.
20 Mart tarihinde başlayan kampanyada toplanan 500 bin TL değerindeki bir Tır kırtasiye yardımı Muğla valiliği önünde düzenlenen tören sonrası yola çıktı. Törene Vali Amir Çiçek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci atıldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin ekinci, törende yaptığı konuşmada, "Hemen yanı başımızda bir trajedi yaşanıyor. Daha bir hafta önce çocukların üzerine kimyasal silahlarla saldırılıyor, binlerce insan katlediliyor. Maalesef tüm dünya bunlara seyirci kalıyor. Biz buna seyirci kalamadık ve Sayın Valimizin önderliğinde bir kampanya düzenledik. Muğla'nın cömert insanları, Muğla'nın cömert velileri bu kampanyamıza gerçekten büyük destek verdiler. Toplanan kırtasiye yardımlarını Suriye'deki Azez, Çobanbey, Cerablus ve El-Bab'a ulaştırmak üzere bun yardım Tır'ını yola çıkarıyoruz" dedi.
Muğla Valisi Amir Çiçek, Türk milletini tarif ederken en önemli özelliğinin cömertliği olduğunu belirterek, "Yanı başımızdaki Suriye'deki bu acı tabloyu en kısa zamanda düzetmek istiyoruz. Hem kendi çocuklarımızı, hem Suriyeli kardeşlerimizin çocuklarını bugüne değil, yarına yetiştirmek istiyoruz. Geleceğe hazırlamak istiyoruz. Suriye'de silah ve ateş altına olan çocuklarımızı cehaletten kurtarmak istedik. Kampanyamız halen sürmesine rağmen, bir Tır dolusu kırtasiye malzemesi şu anda çocuklarımızın eğitimi için gerekli olan neyse onları aldık ve Tır ile gönderiyoruz" dedi.
Konuşmaların ardından Muğla İl Müftüsü Abdurrahman Koçak tarafından okunan duanın ardından kırtasiye yardım Tır'ı yola çıktı.
(BT)

10.04.2017 11:39:06 TSI
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