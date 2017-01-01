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Başkan Karatay: "Hayır cephesi vatandaşların kafasında algı operasyonu yapıyor"



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - AK Parti Aksaray İl Başkanı Abdulkadir Karatay, 16 Nisan tarihinde yapılacak olan Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Referandumuna sayılı günler kala 'Hayır' cephesinin farklı algılar oluşturarak insanları adeta aldatmaya çalıştığını, algı operasyonu yapıldığını söyledi.

Yeni Anayasa da değiştirilen 18 maddenin gayet açık bir şekilde herkes tarafından bilindiğini belirten Başkan Karatay, "Referandum sürecinde çeşitli iddialarla milletimizin kafasında farklı algılar yaratılmaktadır. Ancak mesele Türkiye'nin meselesi memleket meselesidir. Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, meclisin daha etkin, daha dinamik, daha güçlü, daha hızlı ve daha istikrarlı olmasını sağlamaktadır. Seçilme yaşı 18'e indirilerek gençler siyasette daha fazla yer alacak, vekil sayısı artırılarak da milletimizin iradesi, artan nüfus meclise daha fazla yansıyacak. Böylece sayısal olarak güçlenen meclis gençlerin de germesiyle daha dinamik hale gelecektir. Bakanlar Kurulu kanun tasarı sunamayacağından kanun yapma yetkisi sadece meclise bırakılıyor. Bunun tek istisnası bütçe kanunudur. Çünkü bütçe kanununu hazırlayıp meclise sunma yetkisi Cumhurbaşkanına tanınmaktadır. Başka bir deyişle bütçe kanunu dışında Cumhurbaşkanı meclise kanun sunamayacak bunun dışında kanun yapma yetkisi mecliste olacaktır. Fakat bu istisnada bile Cumhurbaşkanı tek başına yetkili değildir. Zira meclise sunulan bütçeyi kabul etmeme reddetme hakkı tanınmıştır. Buna ek olarak OHAL'i ilan yetkisi de cumhurbaşkanına tanınsa da meclisin OHAL'i kaldırma, süresini uzatma veya kısaltma yetkisi vardır" dedi.



"Cumhurbaşkanı daha sorumlu ve sınırlı bir yetkiye sahip olacak"

Meclisin Cumhurbaşkanını ve hükümet üyelerini daha fazla denetlemesine olanak sağlayan yeni sistemde mevcut sisteme nazaran Cumhurbaşkanının daha sorumlu ve sınırlı bir yetkiye sahip olduğunu vurgulayan Başkan Karatay, "İşlediği her türlü suçtan dolayı da yargılanacak olan Cumhurbaşkanı ülkeyi istediği gibi yönetemeyecek, meclisle uzlaşmama şansı olmayacaktır. Diyelim ki Cumhurbaşkanı ile meclis arasında herhangi bir konuda herhangi bir işlem hakkında anlaşmazlık çıktı. Meclis kanun yapma yetkisini kullanarak Cumhurbaşkanının yaptığı işlemi iptal eder. Hukuka aykırı ise yargı yoluna gider. Şartların gerçeklemesiyle seçimleri yenileme kararı alabilir. Ya da konuya tersinden bakıldığında Cumhurbaşkanı kendi yaptığı işleme karşı çıkarılan kanunu, anayasa mahkemesine götürme hakkı veya seçimleri yenileme hakkı vardır. Hem Cumhurbaşkanına hem de meclise seçimleri yenileme hakkı tanıyan yeni sistemle birlikte taraflardan biri seçim kararı aldığında diğeri de otomatik olarak seçime gidiyor. Böylece iki seçim birden aynı gün yeniden yapılıyor. Belirtmek gerekir ki seçimleri yenileme kararı bu yönüyle çok kritik bir karardır. Bu nedenle taraflar kendisini seçime götüren karara karşı ne yapacaklar? Elbette uzlaşacaklar. Birbirlerine uyum sağlamanın yollarını arayacaklar, anlaşacaklar" dedi.

(YC-AH-Y)



10.04.2017 11:39:17 TSI

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