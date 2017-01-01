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GMİS; Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümünü kutladı



(Fotoğraflı)



Onur Altındağ

ZONGULDAK (İHA) - Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, yönetim kurulu adına bir mesaj yayınlayarak Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172. Yılını kutladı.

Polis teşkilatının, 172 yıldır ülkenin dört bir yanında özveriyle çalıştığını anlatan Demirci, "Toplumsal huzur ve güvenin düzenli bir şekilde sürdürülmesi, can ve mal güvenliğinin yasalar çerçevesinde korunması gibi yüksek bir sorumluluğu üstlenen Polis Teşkilatı, bu görevini 172 yıldır yerine getirmektedir. Ülkemizin dört bir yanında büyük bir özveriyle gece-gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden çalışan ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayan Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü kutluyoruz. Ülkemizde huzur ve güven ortamını tesis adına, terörle mücadele uğruna görevi başında şehit düşen emniyet mensuplarına Allah'tan rahmet, gazi olanlara ve görevleri başında olan personele de başarılı ve huzurlu bir ömür diliyoruz" dedi.

(OA-OA-Y)



10.04.2017 11:42:03 TSI

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