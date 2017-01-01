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Rektör Sami Özcan'ın Polis haftası mesajı



KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 172'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Özcan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk Polis Teşkilatı, kuruluşundan bugüne kadar 172 yıldır vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, kamu huzurunu, halkın can ve mal güvenliğini tesis etmek ve korumak için kutsal bir görevi ifa etmektedir. Bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de, hiçbir fedakârlıktan sakınmadan çalışan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyor, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."

(IÇ-Y)



10.04.2017 11:42:29 TSI

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