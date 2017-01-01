10 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rektör Sami Özcan'ın Polis haftası mesajı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:34
Rektör Sami Özcan'ın Polis haftası mesajı

KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Türk Polis Teşkilatı'nın Kuruluşu'nun 172'nci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Rektör Özcan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk Polis Teşkilatı, kuruluşundan bugüne kadar 172 yıldır vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, kamu huzurunu, halkın can ve mal güvenliğini tesis etmek ve korumak için kutsal bir görevi ifa etmektedir. Bu uğurda canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Her zaman olduğu gibi bugün de, hiçbir fedakârlıktan sakınmadan çalışan emniyet teşkilatımızın değerli mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyor, Türk Polis Teşkilatı'nın 172. Kuruluş Yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum."
(IÇ-Y)

10.04.2017 11:42:29 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Optisyen Evren Kınık, vatandaşları güneş gözlüğü kullanımı konusunda uyardı
YEREL

OPTİSYEN EVREN KINIK, VATANDAŞLARI GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIMI KONUSUNDA UYARDI
AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın'ın Polis Haftası mesajı
YEREL

AK PARTİ KARS İL BAŞKANI ADEM ÇALKIN'IN POLİS HAFTASI MESAJI
Kağızman'da halaylı, konvoylu, aşureli, Polis Günü kutlaması
YEREL

KAĞIZMAN'DA HALAYLI, KONVOYLU, AŞURELİ, POLİS GÜNÜ KUTLAMASI
AK Parti Kars İl Teşkilatı durmak bilmiyor
YEREL

AK PARTİ KARS İL TEŞKİLATI DURMAK BİLMİYOR
Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümü
YEREL

TÜRK POLİS TEŞKİLATI'NIN 172. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
Bakan Arslan'dan Kağızman'a doğalgaz müjdesi
YEREL

BAKAN ARSLAN'DAN KAĞIZMAN'A DOĞALGAZ MÜJDESİ
Lise öğrencileri arasında kavga: 3 yaralı
YEREL

LİSE ÖĞRENCİLERİ ARASINDA KAVGA: 3 YARALI
Başkan Daşdelen, &quot;Polisimiz gece gündüz fedakarca görev yapıyor&quot;
YEREL

BAŞKAN DAŞDELEN, "POLİSİMİZ GECE GÜNDÜZ FEDAKARCA GÖREV YAPIYOR"
EN ÇOK OKUNANLAR
Playboy modeli Sara tangalı doğa fotoğraflarıyla internet fenomeni oldu!
YAŞAM

TANGALI DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜSÜ FENOMEN OLDU!

 1
  • 2 İlber Ortaylı'nın gençlik fotoğrafı sosyal medyada olay oldu
  • 3 Bomba fotoğraf! Lens ve 2 Beşiktaşlı...
  • 4 Nusret'in bu fotoğrafa yaptığı yorum olay oldu