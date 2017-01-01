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Kayseri Ticaret Odası Başkanı Hiçyılmaz nikâh şahitliği yaptı



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı Göksel Kuş, Nuray Kuş ile hayatını birleştirdi. Damadın nikâh şahitliğini, Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz yaptı.

Haszade Düğün ve Balo Salonunda düzenlenen düğün törenine; Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, Oda personeli ile davetliler katıldı.

Belediye nikâh memurunun sorusuna evet yanıtını veren Göksel ve Nuray Kuş çiftinin aile cüzdanını Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz verdi. Başkan Hiçyılmaz, genç çifte nasihatlerde bulundu ve ömür boyu mutluluklar diledi.

Genç çiftin ilk dansları ile devam eden düğün geç saatlere kadar devam etti.



10.04.2017 11:43:36 TSI

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