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Gölbaşı'na bahar süsü



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi bahar mevsimi ile ağaç ve süs bitkileri ile güzelleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tarafından Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında refüj ve yol kenarlarına ağaç ve biberiye bitkisi dikiliyor. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yusuf Özdemir, "Belediye olarak ilk hedefimiz daha yeşil bir Gölbaşı projesiydi. Bu kapsamda çalışmalarımızı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. İpek yolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Gölbaşı Gölleri Çevre Düzenlemesi Projesi kapsamında biten bin 400 metrelik alanın ağaçlandırma çalışmasını sürdürmekteyiz. Refüjlere biberiye bitkisini, yol kenarına ise ağaç dikimlerini yapıyoruz" dedi.

(CK-SD-Y)



10.04.2017 11:44:02 TSI

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