YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çocuk Tiyatroları festivalinde 6 bin 433 kişi tiyatroyla buluştu

Çocuk Tiyatroları festivalinde 6 bin 433 kişi tiyatroyla buluştu



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatro Festivali" kapsamında 6013 çocuk ve 420 yetişkin tiyatroyla buluştu.

Festival kapsamında sahnelenen İstanbul Devlet Tiyatrosu "Sihirli Keman" adlı çocuk oyunu, Adana Devlet Tiyatrosu çocuk oyunlarından "Ali Baba ve Kırk Haramiler" ve Ankara Devlet Tiyatrosunun "Arkadaş" adlı çocuk oyunu sadece çocukların değil anne babalar ve öğretmenlerin de beğenisini kazandı. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen, sahne dekoru ve renkli kıyafetleriyle görsel bir şölen sunan tek perdelik, müzikli çocuk oyunları, Büyükşehir Konferans Salonu'nda minik tiyatroseverler, 3 yaş üstü çocuklara sahnelendi.

Çalışmak, dostluk, sevgi ve aile bağlarının öneminin anlatılıp vurgulandığı, iyilik ve dürüstlüğün, çalışkanlığın, arkadaşlığın kazandığı, günde iki kez sahnelenen, 3 ayrı oyunun en az 4 kez sahnelendiği, toplam 12 ayrı gösterimle sahnelenen oyunları 6 günde toplam 6 bin 433 kişi izledi.

(LO-SD-Y)



10.04.2017 11:45:06 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER