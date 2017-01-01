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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Manisa'da 190 mahallenin içmesuyu deposu yenilendi

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:41
Manisa'da 190 mahallenin içmesuyu deposu yenilendi
Manisa'da 190 mahallenin içmesuyu deposu yenilendi

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelinde 190 mahallenin içme suyu deposunda bakım-onarım çalışmasını tamamladı. Başkan Ergün, MASKİ'deki ilk talimatının depoların temizlenmesi olduğunu söyledi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı içme suyu tüketmeleri için 17 ilçe merkezi ve mahallelerindeki depolarda bakım-onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı, bu güne kadar 190 adet içme suyu deposunda bakım-onarım gerçekleştirerek yenileme çalışmalarını tamamladı. Bakım-onarım kapsamında depolardaki boya çalışmaları ile depo içlerinin fayans döşemesi ve ayrıca ömrünü tamamlayan mekanik tesisat ve sistemler yenilendi. Depoların çevre düzenlemesi ve etrafının tel örgü ile çevrilmesiyle depolar dış tehditlerden de arındırıldı. MASKİ ayrıca, yenilenen depolara taktığı güneş enerjisiyle çalışan aydınlatmalar sayesinde enerjiden de büyük ölçüde tasarruf sağladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa, 1 milyon 400 bin nüfusa sahip bir şehir ve biz bu nüfusun tamamına hitap ediyoruz. 17 ilçemizdeki binden fazla mahalleye alt ve üstyapı hizmetlerini eksiksiz götürmek için yoğun mesai harcıyoruz. Göreve başladığım günlerde ekiplerimiz il genelindeki su depolarının fotoğraflarını gösterdi. Depoların durumu içler acısıydı. O gün, ekiplerimize depoların yenileme çalışmalarının başlaması için talimat verdim. Bugüne kadar il genelinde 190 adet içme suyu depomuzun bakım-onarım çalışmasını tamamladık. Yenileme çalışmalarımızın yanında mahallelerimize 74 adet yeni depo kazandırdık. 2017 yılı içerisinde 221 adet depomuzun daha revizyon çalışmasını başlatacağız. Bu sayının talepler doğrultusunda da artacağına inanıyorum. Manisa'da eski depo bırakmayacağız. Çalışmalarımızla, vatandaşlarımız kaliteli ve sağlıklı su içecek." dedi.
(SC-Y)

10.04.2017 11:48:47 TSI
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