YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Öğrenciler velileri ile birlikte seramik çalışması yaptı

Öğrenciler velileri ile birlikte seramik çalışması yaptı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Çınar Kolejinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler velileri ile birlikte atölyelerde seramik çalışması yaptı.

Çınar Kolejinde öğrencilerin kişisel gelişimleri kapsamında başlatılan Aileler Atölyede etkinliği devam ediyor. Etkinlik kapsamında son olarak ilkokul 1. sınıf öğrencileri anne ve babalarıyla el sanatları atölyesinde birbirinden güzel seramikler yaparken, masal atölyesinde de hep birlikte masal dinledi. Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlik çerçevesinde öğrenciler ve velileri ayrıca orkestra atölyesinde enstrüman çalarken düşünme becerileri atölyesinde ise eğlenceli zeka oyunları oynadı. Minik öğrenciler etkinlikte doyasıya eğlenirken aileler de çocuklarının atölyelerde öğrendikleri karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

Çınar Kolejinden yapılan açıklamada etkinliğinin belli aralıklarla devam edeceği belirtildi.

(BT-SD-Y)



10.04.2017 11:49:16 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER