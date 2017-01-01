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YEREL HABERLER  / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ
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Başkan Sel, Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümünü kutladı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:42
Başkan Sel, Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümünü kutladı
Başkan Sel, Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümünü kutladı

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar İl Genel Meclisi Başkanı Salih Sel yayınladığı mesaj ile Türk Polis Teşkilatı'nın 172. kuruluş yıldönümünü kutladı.
Başkan Sel yayınladığı mesajında vatandaşların huzur ve güven içerisinde yaşayabilmesi için gecesini gündüzüne katan, nice fedakarlıklara göğüs gererek zor şartlarda çalışan emniyet mensuplarının kutsal bir görev icra ettiklerini vurguladı. Başkan Sel mesajında, "Bu vesile ile 15-16 Temmuz tarihleri arasında devletin bölünmez bütünlüğüne yönelik yapılan saldırıyı ve demokrasiyi korumak için verilen direniş ve mücadele sonucu vatanperver emniyet teşkilatının aziz mensupları bu ülkenin, huzur ve güvenliğine sonsuza kadar sahip çıkacaktır. Canlarından aziz bildikleri vatan, millet ve bayrak sevgisi uğruna canlarını hiçe sayan kahraman şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyoruz.
Gazilerimiz başta olmak üzere, tüm emeklilerimize huzurlu ve sağlıklı bir yaşam, yine görevleri başında bulunan tüm teşkilat mensuplarımıza da sağlık, mutluluk ve başarılar diler, saygılar sunarım" ifadelerine yer verdi.
(GC-

10.04.2017 11:50:25 TSI
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