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Aydemir: Emniyet teşkilatımıza minnettarız

- Aydemir: Fethi sekinler yüreğimizde yaşıyor



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Huzur ve güvenin devamı için hayatlarını millete adayan, milli irade mukaddesleri, bayrak, vatan, millet ve devlet uğruna cansiperane mesai veren polislerimize ve huzur ve güvenin kurumsal ifadesi Türk Polis Teşkilatımıza minnettarız' dedi.

AYDEMİR MESAJ YAYIMLADI

Türk Polis Teşkilatının 172'inci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, 'Milli iradenin haysiyet, vakar ve izzetinin bekası, halkın huzur ve güveni odağında, devlet-millet dayanışma ve kaynaşması hassasiyetiyle görev yapan Emniyet Teşkilatımız, övünç kaynağımızdır.' vurgusunu yapan Milletvekili Aydemir, 'Başarılarıyla Küresel ölçekte bir marka olan ve model olarak kabul edilen Türk Polis Teşkilatı, halkımız için bir güven kapısı, aynı zamanda bir şefkat adresidir. " kaydını düştü.

15 TEMMUZ'DA SERGİLENEN KAHRAMANCA DURUŞ

Mesajında Türk Polis Teşkilatının FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz'daki dirayet, kahramanlık ve kararlılığına değinen Milletvekili Aydemir, 'Ülkemizde terörle mücadele kapsamında tarihe geçen bir konum sergileyen Emniyet Teşkilatımız 15 Temmuz'da vesayet odaklarına karşı verdiği destansı mücadelesiyle de milli hafızamızda muazzez bir yer edinmiş, darbeci hainlere karşı sergilediği kararlı, etkin ve azimli duruşuyla, devletin milletiyle birlikte bekası uğruna, vatana adadığı şehitleriyle milli irade yüreğinde özel bir yer edinmiştir.' dedi.

AK ÖNDER'İN TESPİTİ

Milletvekili Aydemir, 'AK önderimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Toplumda huzur ve güven ortamının sağlanması, kamu düzeninin korunması, suç önleyici tedbirlerin alınması ve faillerin adalete teslim edilmesi gibi hayati önemi haiz görevleri yerine getiren Türk Polis Teşkilatı, vatandaşlarımızla omuz omuza geçen 172 yılın bilgi ve tecrübesiyle hizmet kalitesini her geçen gün artırmaktadır.' tespitini yürekten paylaşıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

NİCE 172'İNCİ YILLARA

Milletvekili Aydemir, Huzur ve Güvenin adresi Türk Polis Teşkilatımızın 172'inci kuruluş yıldönümünü kutluyor,Aziz Şehit Ömer Halisdemir'in yol arkadaşı Şehit Fethi Sekin'lerin muazzez şahsiyetlerinde, şehitlik şerefine erişen kahraman polislerimize rahmet niyaz ediyor, gazilerimize şükran ve minnetlerimizi sunuyorum.' dedi.

(ERZ-AT-Y)



10.04.2017 11:53:48 TSI

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