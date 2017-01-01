Ahlat'ta Polis Haftası kutlandı
(Fotoğraflı)
Serdar Adıyaman
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası törenle kutlandı.
Ahlat'ta düzenlenen tören, sabah saatlerinde hükümet konağı önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Akif Kızılkaya tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla sona erdi.
Düzenlenen törenin ardından Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyarete gelenlere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Polis Haftasına katılanlar, Ahlat polisi ile hatıra fotoğrafı çektirerek ziyaretlerini sonlandırdılar.
Düzenlenen törene bazı kurum amirleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
(SAD-MSA-Y)
10.04.2017 11:54:38 TSI
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