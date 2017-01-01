YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Genel Başkan Yardımcısı Uslu Adıyaman'da incelemelerde bulundu

Genel Başkan Yardımcısı Uslu Adıyaman'da incelemelerde bulundu



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Bem-Bir Sen Genel Başkan Vekili Levent Uslu, Adıyaman'da bir takım temaslarda bulundu.

Genel Başkan Yardımcısı Uslu, Besni ve Gölbaşı ilçe temsilciliklerini gezerek üyelerin talepleri değerlendirip sendikal çalışmalar hakkında bilgi verdi. Genel Başkan Yardımcısı Uslu burada yaptığı konuşmada, birlik olmanın önemine değinerek, "Biz insanı insan olduğu için, yaratandan ötürü severiz. Dışarıdan bize empoze edilmiş etiketleri bir kenara bırakacağız artık. Bundan sonra da kendisini bir dolara satmış şerefsizleri de bir kenara bırakıyoruz. Bütün vatandaşlarımızla birlik beraberlik olmak durumundayız. Onun için kimseyi karşımıza almayacağız. Vatansever bu ülkenin vatandaşı herkes ilgi alanımızdadır ve bu davada, bu mücadelede yerini almak durumundadır. Biz sadece memurların değil, yok edilmeye çalışılan Anadolu insanımızın, masumların ihtiyacı var. 2015 toplu sözleşmesinde 213 ayrı soruna el attık ve 213 kazanım elde ettik. Ancak biliyoruz ki, memurlarımızın çözülecek daha onlarca sorunu var. Bunun için büyüme, kalkınma, refah ve istikrar önemli. 2017 yılı hedefimizi 1 milyon 111 bin 111 üye sayısı olarak belirledik. İnşallah bu hedefe 2017 Mayıs tutanaklarında hep birlikte imza atacağız" dedi. Daha sonra konuşan Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ise, içinde yaşadığı topluma yabancılaşmadan, bugünün, yarının farkında olmanın tarihsel bir bakış ve milli şuurla mümkün olduğunu dile getirdi. Başkan Deniz, "Temsil ettiğimiz çalışanların haklarını savunurken, nitelikli çalışmalarla, önerilerle sorunlarına çözüm ararken, onlar adına kazanım üretmenin mücadelesini verirken, ülkemizin ve milletimizin yarınının bugünden daha iyi olması için de çaba harcıyor, mazlum ve mağdurların dertleriyle dertleniyoruz. 25 yıldır bu minvalde ter atıyor, eylemlerimizle, bilimsel çalışmalarımızla, yetkililer nezdinde girişimlerimizle yol gösteriyor, yol açıyoruz. Kamu görevlileri için verdiğimiz özlük ve özgürlük mücadelesi, millî iradenin kesintiye uğratılmaması konusundaki hassasiyetimiz, değerlerimizle yoğrulmuş bir yaşam biçimi için gösterdiğimiz çaba, yaptığımız çalışmalar bugün bizi zirveye çıkarmıştır. Sendika olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da zirvenin hakkını vermeye, yeni ufuklara yelken açmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Levent Uslu ve beraberindeki heyet Gölbaşı ilçesinde açılan Evet Kafeyi de ziyaret ettikten sonra Memur-Sen Adıyaman Şube Başkanlığı binasına geçerek istişare toplantısına katıldı.

(CK-SD-Y)



10.04.2017 11:57:05 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER