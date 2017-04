YEREL HABERLER / AKSARAY HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aksaray'ın yeni su arıtma tesisi için imzalar atıldı

Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Aksaray'ı içme suyuna kavuşturacak 110 milyonluk dev projenin 25 milyonluk arıtma tesisi inşaat sözleşmesi imzalandı.

Aksaray'ı içme suyuna kavuşturacak 110 milyonluk dev projenin 25 milyonluk arıtma tesisi inşaat sözleşmesi DSİ Genel Müdür Yardımcısı Turkay Özgür, Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, DSİ İçmesuyu Daire Başkanı Şadiye Yalçın ve yüklenici firma yetkilileri tarafından imzalandı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın göreve gelir gelmez üzerinde ısrarla durduğu ve her zaman Aksaraylılara söz verdiği su meselesinin çözümünde ilk adım da atılmış oldu. Sözleşmenin sonucuna göre, birinci kısım kapsamında iletim hattı tamamlanacak olan yeraltı su kaynağının şehre verilmeden önce ultrafiltrasyon/ters ozmos sistemi ile arıtılması için Bağlıköy'e yeni tesis kurulacak. Kurulacak ultrafiltrasyon/ters ozmos sisteme sahip tesisin, deniz suyunu bile arıtabilecek teknolojiye sahip olacağı belirtildi.

Ankara DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen imza törenine katılan Milletvekili Mustafa Serdengeçti, Aksaray'ın en öncelikli çözülmesi gereken sorunlarından birinin de içme suyu konusu olduğunu bildirdi. Milletvekili Serdengeçti, "Burada içme suyu için en önemli adımı atmış bulunuyoruz. Bir şehir için çözülmesi gereken konudur içme suyu. Bu projeyi hayata geçirmemiz halinde Aksaraylılara en önemli hizmeti sunmuş olacağız. Bizim sizden ricamız bu işi biran önce bitirip faaliyete geçirmenizdir. Sayın bakanımız başta olmak üzere genel müdürümüzün bize büyük desteği oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ise, su projesinin 3 yıl önce başladığını belirterek, "Bizim en önemli sıkıntımız kaliteli suya olan ihtiyacımızdıı. Su kaynağımızı sağladığımız barajın ömrünü tamamlaması ve yeni su kaynakları arayışı içine girmemize neden oldu. Göreve başladığım an itibarıyla bakanımızın şehrimize gelmesinin ardından 6 adet su kuyusu açıldı. Çıkan bu suyu şehrimize getirmek için hazırladığımız 110 milyonluk isale hattı ve arıtma tesisleri bu projemizin içinde. Zaten şehrimizde vatandaşlarımızın bizden istediği su konusunun çözüme kavuşturulmasıydı. Bugün imzayı atarak çok önemli bir aşamayı gerçekleştiriyoruz. Projenin gerçekleşmesinde emeği olan Cumhurbaşkanımız, başbakanımız, bakanımıza, sizlere ve çalışma ekibinize ve kendi ekibime tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Turkay Özgür ise, "Bu projeyle birlikte bizde, daire başkanlarımızla sık sık Aksaray'a geleceğiz. Projenin ile her şey çok daha güzel olacak. Aksaray'a hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

10.04.2017 11:57:23 TSI

