Uşaklı Sığır yetiştiricileri Ahmet Başkan'dan vazgeçmiyor.

UŞAK (İHA) - Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 8. Olağan Genel Kurulu Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı. Birliği 1995 yılında kuran Başkan Ahmet Yılmaz tekrar güven tazeleyerek yeniden başkan seçildi.

Atatürk Spor Salonu gerçekleştirilen ve renkli görüntülere sahne olan kongrede Mevcut Başkan Ahmet Yılmaz diğer aday Mehmet Ali Sunal ile yarıştı. 2 bin 736 üyesi olan birliğin üyeleri sandıkta Başkan Yılmaz'a tekrar yetki verirken kongre sonunda, kendini destekleyen üyelerle karşılıklı oynayarak seçim zaferini kutladı.

Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 8. Olağan Genel Kurulu, Divan Başkanlığı'na Konya İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Edip Yılmaz ve divan üyelerinin seçimi ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Divan Başkanı Edip Yılmaz, hızlı bir şekilde gündem maddelerini okudu ve oylattı. İlk tartışma gündemin aidatları ile ilgili 20. Maddesinde yaşandı. Yıllık asgari ücretin yüzde 2'si oranında 35 lira aidat ve inek başına iki buçuk litre süt konusunda anlaşıldı ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin tamamlanmasının ardından Divan Başkanı Edip Yılmaz, adayların listesini vermesini istedi. Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni 1995 yılında kuran Ahmet Yılmaz divana yeşil, genç aday Mehmet Ali Sunal da beyaz liste sundu.

Divan Başkanı Yılmaz, doğrudan oy kullanma işlemine geçilmesini isteyince, Sunal taraftarları bu karara itiraz etti ve adayların kendini tanıtması gerektiğini belirtti. Bu itiraz üzerine Divan Başkanı Yılmaz, yanlışlık yaptığını söyleyerek oy verme işlemini durdurdu. Yılmaz, her iki adaya da 5 dakika konuşma süresi tanıdı.

İlk konuşan aday Mehmet Ali Sunal, "Biz, bu seçimlerde Veteriner Cihat Akçay'ın adaylığında yola çıkmıştık. Bazı durumlardan Akçay'ın adaylığı geri kaldı. Bunun üzerine ben aday olmak zorunda kaldım. Cihat Bey de bizi destekliyor. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu seçimden birçok birlik üyesinin haberi bile olmadı. Bir hafta içerisinde seçim kararı alındı. Karşılaştığımız durum ortada. Şimdi 5 dakika içerisinde verdiğimiz karar bizi 4 yıl boyunca etkileyecek. Bizim hakkımız hukukumuz nedir? Belli olmadan hepsi birkaç dakikada geçti gitti. Bu seçimde şimdi hepinizin desteğini bekliyorum. Bu iş 5 dakikada olup bitecek bir şey değil. 4 yıl boyunca bize güvenmenizi istiyorum. Aklınızda hiçbir şey kalmasın. Seçildiğim takdirde her şey şeffaf olacak. Kol kola yola çıktık. Yüzünüz kara çıkarmayacağız. Hayırlısı olsun" dedi.

Konuşmasına kendisine verilen desteğe teşekkür ederek başlayan Ahmet Yılmaz, "Biz, 2011 yılında 4 yıllığına genel kurulda seçildik. 2105 yılında seçim yapılması için karar aldık. Bakanlık seçime 10 gün kala seçimleri iptal etti. Biz de yeni tüzüğün çıkmasını bekledik. 9 Aralık'ta yeni yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmeliğe göre 81 ilde bulunan birlikler, 26 Mayıs tarihine kadar genel kurulunu yapmazsa feshedilmiş sayılıyor. Onun için bu genel kurulun 26 Mayıs tarihine kadar yapılacağını herkes biliyordu. Kararı aldık, birliğimize ve şubelere astık. 15 gün askıda kaldı. Her üyemize posta ile göndersek, hem zaman yetmeyebilirdi, hem de binlerce liralık masraf çıkacaktı" şeklinde kendini ve yönetimini savundu.

Yılmaz, "Aday olmak isteyen 6 ay önce çıkar çalışırdı. Bir günde yarım günde ortaya çıkıp, 'Adayım' demekle aday olunmaz. Yönetim kurulum da burada, biz yönetim olarak, 22 yıldır birliğimizin iyi gününde kötü gününde hep yanında ve başında olduk. Yönetimdeki tüm arkadaşlarım fedakarca çalıştı. Yönetim olarak o kadar fedakarca çalıştık ki, hiçbirimizin, oğlunu, kızını, kardeşini, eşini dostunu işe almadık, her şeyimiz şeffaf oldu. Sizden aldıklarımızı, size hizmet olarak, bina olarak, para olarak, araç olarak size geri döndürebildiysek bize ne mutlu? Yoksa başka ne yapacağız? Yeşil listeme desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

Oy kullanma işlemi 12 sandıkta gerçekleşti. Genel Kurula katılan 878 üyeden 851 üye oy kullandı. 22 oy geçersiz sayılırken, Mehmet Ali Sunal'ın beyaz listesi 219 oyda kaldı. Ahmet Yılmaz'ın yeşil listesi ise 610 oy alarak 4 yıllığına birlik yönetimine seçilmiş oldu.

Seçimlerden sonra bir teşekkür konuşması yapan Yılmaz, "Burada kazanan demokrasi ve birliğimiz olmuştur. Desteklerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum" dedi.Yılmaz, destekçilerini kırmayarak müzik eşliğinde onlarla bir müddet oynayarak zaferini kutladı.

Uşak İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'ni önümüzdeki 4 yıl yönetecek kurullar da şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Ahmet Yılmaz (Başkan), Ramazan Güneş, Mahmut Kulalı, Oktay Çetin, Esat Tahir Coşkunoğlu.

Denetim Kurulu: Ramazan Kurden, Hakkı Erdoğan, Uğuz Özdemir.

Merkez Birliği Delegeleri: Ahmet Yılmaz, Âdem Uçtu, Nezahat Aydoğan, İsmail Kara, Nuri Çoban, Derya Acar, Kurbet Kuş, Helvacıoğlu İthalat Tic. Ltd. Şti.

