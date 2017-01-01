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Saray'ın 3 mahallesi içme suyu ve kanalizasyona kavuşuyor



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Saray ilçesi Çukuryurt, Çayla ve Göçerler Mahallelerinin İçme Suyu ve Kanalizasyon İnşaatının temeli törenle atıldı.

Saray'ın Çukuryurt Mahallesinde gerçekleşen törene Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yanı sıra, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, belediye meclis üyeleri, daire başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yapılan yatırım ve diğer çalışmalarla ile ilgili teknik bilgiler veren ve TESKİ Kurulduktan sonra büyük bir yatırım hamlesi başlatıldığını anlatan TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, önce ilçe merkezleri ve daha sonra da kırsal kesim olmak üzere altyapı sorunlarını çözmek için büyük bir çalışma içinde olduklarını vurguladı. Saray ilçe merkezini de sağlıklı içme suyuna kavuşturduklarını, kanalizasyonların da derelere değil arıtma tesislerine gitmesini sağladıklarını hatırlatan Başa, "En yakın zamanda hazırladığımız paketle en yakın zamanda kanalizasyonda sıkıntılı olan ve içme suyu çeken mahallelerimize el atacağız demiştik ve bugün de o sözümüzü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yeni inşaatımız halkımıza hayırlı olsun" dedi.

Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban ve Çukuryurt Mahallesi Muhtarı Mümin Değirmenci, Çayla Mahallesi Muhtarı Özcan Mahsun ile Göçerler Mahallesi Muhtarı Mehmet Aydın da yapılan yatırımdan dolayı Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'a teşekkür ettiler.

Sık sık geldiği Çukuryurt, Çayla ve Göçerler Mahallesi halkının kendisine gösterdiği yakın ilgiye teşekkür eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "2016 yılı bizim açımızdan çok hareketli bir yıl oldu, 2017 yılı da daha hareketli olacak ve 2018 de de verdiğimiz sözlerin yerine geldiği bir yıl olacak. Saray'ın mahalleleri Atatürk sevdalısı, vatan sevdalısı ve yurt sevdalısı. Diğer mahallelerde olduğu gibi bu mahallelere de ne yapsak azdır. Bu mahallelere ertelenecek her hizmet onların geri kalmasına sebep olur.2014 yılında iyi devralmadığımız kırsal kesime en iyi hizmeti yapacağız" diye konuştu.

Saray'ın aldığı hizmetlerin birçoğunun tamamlanmak üzere olduğunu hatırlatan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Dünya Romanlar Gününde Çayla Mahallesine yaşayan Romanlara müjde verdi. Kanalizasyonu olmayan yerlerde insanlık dramı yaşandığını ve Romanların da topluma kazandırılması gerektiğini belirten Albayrak, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa ile Fen İşleri Daire Başkanı Metin Pakdil'e talimat vererek oradaki kanalizasyon ve yol sorununun çözülmesini istedi.

Albayrak, "Biz hizmet kervanı içindeyiz sadece hizmet aşkı ile çalışıyoruz. Saray'a bu yıl yol da yapacağız. Saray tarımsal anlamda da Büyükşehirden gereken hizmeti almıştır. Yakında da okul temelini atacağız ve Kültür Merkezi yapacağız, kısacası Saray hizmet almaya devam edecektir. Biz buraya hizmet için geldik. Bu inşaat hayırlı olsun" şeklinde konuştu

24 bin 400 metre kanalizasyon, 6 bin 360 metre içme suyu ve 3 adet doğal atıksu arıtma tesisi yapılacak olan inşaat yaklaşık 3 milyon liraya mal olacak ve kısa bir süre içinde tamamlanacak.

(HLD-MEF-Y)



10.04.2017 11:58:13 TSI

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