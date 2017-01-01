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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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Türk Polisi 172 yaşında

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:51
Türk Polisi 172 yaşında
Türk Polisi 172 yaşında
- Polis'in 172. Kuruluş yıl dönümünü Ayvalık'ta kutlandı

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. Yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.
Polis Teşkilatının kuruluşunun 172. yıl törenlerinde Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün çelenklerinin Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Garnizon Komutanı P. Albay Aydın Nazlı, Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Cumhuriyet Başsavcısı Metin Tokel, İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Tok, siyasi partiler ve ilçede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis memurlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.
Törende konuşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürü Fikret Bakır, Teşkilatın Sultan Abdülmecit zamanında kurulduğunu Ulu Önder Atatürk'ün çok önem verdiğini ve teşkilatı ülkenin olmazsa olmazı olarak gördüğünü anlattı. Bakır "Atatürk, Polisin çağdaş yöntemlerle ve bilgilerle idare edilmesini istiyordu. Onun döneminde Polis kanunları çıkarılmıştır. Bugün Türk Polis Teşkilatımız çağın teknik imkanlarıyla donanmış yapısıyla eğitimli personeliyle, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı, insan haklarına saygılı, hukukun üstünlüğüne dayalı anlayışıyla görevini yerine getirmektedir." diye konuştu.
Tören, protokol ve törene katılan vatandaşlara polis lokaline geçildi ve burada yapılan çeşitli ikramlarla son buldu.
(EME)

10.04.2017 11:58:28 TSI
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