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Türk Polis Teşkilatının 172. yılı kutlamaları



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük'te, Türk Polis Teşkilatının 172. kuruluş yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 172'inci yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında Yenişehir Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Karabük Valisi Mehmet Aktaş, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Aktaş, Polis Meslek Yüksek Okulu Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cihan Ulukaya, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, polis memurları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk anıtına çelenk bırakıldı.

Türk Polisinin dünyanın insan haklarına en saygılı teşkilatı olduğuna değinen, Vali Mehmet Aktaş, "Devletlerin en asli ve en önemli görevi vatandaşlarının huzurunu ve güvenliğini sağlamak, onların temel hak ve hürriyetlerini yaşacakları ortamı hazırlamaktır. Ülkemizde de bu görevi, Jandarma ve Sahil Güvenlik ile polis teşkilatımız yerine getirmektedir. Ülkemiz nüfusunun yaklaşık yüzde 85'nin il merkezinde oturduğunu düşünürsek, bu yükün ağırlığının emniyet teşkilatı tarafından üstlendiğini görebiliriz. Polis teşkilatımız gerektiğinde kırsalda ve şehir merkezlerinde ülkemizin milletimizin birliğine ve bütünlüğüne göz dikmiş hainlerle kelle koltukta gece gündüz demeden mücadele ettiği gibi, bunun en son örneğini 15 Temmuz'da yaşadık. Bu toprakların daha önce görmediği büyük bir ihaneti yaşadık. Bu hain darbe girişimini aziz milletimizle birlikte şerefli polisimiz ve şerefli ordumuzun vatanına milletine bağlı evlatlarıyla birlikte sabaha kalmadan bertaraf ettiler. 35 yıldır ülkemizin belli bölümünde devam eden bölücü terör örgütüyle canla başla mücadele etmekteler. Milletimizin huzurunu bozan, gençlerimizi zehirleyen, uyuşturucu tacirlerinden tutun da devletin milletin malına göz dikmiş el atmış olan hırsızlarla arsızlarla, milletin ahlaki yapısını bozmaya çalışan hayırsızlarla aynı ruhla gayretle mücadele etmeye devam ediyorlar.Türk polisimiz bana göre dünyanın insan haklarına saygılı teşkilatıdır. Bana göre dünyanın en merhametli polis teşkilatıdır. Yabancı ülke polisleri hiç acımdan düşünmeden insanları öldürebiliyor. Ama Türk polis teşkilatının birinci amacı öldürmek yok etmek değil, aslında müdahale etme ateş etme yetkileri var ama birinci öncelikleri insanı yaşatmak olduğundan yetkilerini oldukça geç kullandıklarından yerine göre can kayıpları yaşayıp şehit veriyorlar" dedi.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay ise, ''Toplumsal adalet duygusunu zedeleyen, halkın devlete olan güven ve itimadını sarsan, kanunları ve devlet otoritesini hiçe sayan yasadışı menfaat oluşumlarına ve hain yapılanmalara karşı etkili ve caydırıcı tedbirler alabilmek polis olarak bizim öncelikli görevimizdir. Bunun hakkıyla yapılabilmesi, görev ve yetkilerimizi eksiksiz bilmemize ve bunları uygulamada gösterdiğimiz kararlılığa bağlıdır. Türkiye'nin bütünlüğüne, dirlik ve düzenimize pusu kuran teröristlerle onları maşa olarak kullanan geri plandaki alçaklar, hiçbir zaman Türkiye'nin birliğine zarar veremeyecek, emellerine kavuşamayacaktır. FETÖ ve benzeri örgütlerle mücadelemiz demokratik hukuk devleti kuralları çerçevesinde kararlılıkla ve azimle yürütülmeye devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

(ÇU-YE-Y)



10.04.2017 12:00:17 TSI

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