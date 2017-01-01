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Başkan Köşker TÜGVA'lı gençlerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Türkiye Gençlik Vakfı'nın düzenlediği söyleşide gençlerle bir araya geldi.

TÜGVA Gebze Şubesinde gerçekleşen söyleşide konuşan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, gençlerin sorularını cevapladı. Söyleşiye belediye başkan yardımcısı Engin Güzel ve TÜGVA Gebze Şube Başkanı Halil İbrahim Dede katıldı.

Gençlere söyleşisine kendi gençlik yıllarında yaşadığı zorlukları anlatarak başlayan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, "Sizlerin bugün yaşadığı ortam ile bizlerin yaşadığı ortam çok farklı. Bugün elimizde olan imkanlar için ne kadar şükretsek azdır. Bu imkanları gençlerimiz için kullanmak önemli. Geleceği şekillendirecek olan siz gençlersiniz. Daha güzel bir gelecek için daha güçlü bir Türkiye için gençlerimizin önünü açıyoruz. Geleceğimizin teminatı sizlersiniz ve geleceğimizde sizlerin söz hakkı olması oldukça önemli. Gençler bir toplumun en büyük dinamiğidir. Toplumları harekete geçiren gençlerdir. Oldukça yüksek bir genç nüfusa sahibiz. Bu bizim toplumumuz için bir hazine. Bu hazineyi neden tam kapasitede kullanmayalım ki. Önümüzde bir halk oylaması var ve bu halk oylamasında Anayasa değişecek ve seçilme yaşı 18'e inecek Bu gerçekten demokrasi adına gençlerin önlerini açma adına büyük bir adım. O yüzden bu halk oylaması Türkiye'nin kaderi için siz gençler için çok önemli" ifadelerini kullandı. Başkan Köşker konuşmasının sonunda gençlerin sorularını cevaplandırdı. Söyleşi, çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

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10.04.2017 12:00:37 TSI

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