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Taşdoğan, "Bu ülkeyi kimseye böldürtmeyiz"

- Milliyetçi Hareket Partisi Seyrantepe'de vatandaşlarla buluştu



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GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi Şehitkamil İlçe yönetimi 16 nisan referandum çalışmaları kapsamında Seyrantepe mahallesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Aziz Yücel, toplantıya katılan vatandaşlara ve partililere teşekkür ederek konuşmasına başladı. Yücel Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma dikkat çekekrek " her türlü terör örgütü ile mücadele ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini, bu konuda hiçbir desteklerini esirgemeyeceklerini ifade etti"

Yücel yaptığı açılış konuşmasında, "Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği için mücadele eden askerlerimizin ve polislerimizin yanında durduk. Türkiye'nin geleceği için bilge lider Dr.Devlet Bahçeli'nin daima yanındayız. Seyrantepe sakinlerine bugün bize vermiş oldukları destek için teşekkür ediyor ve Milliyetçi Hareket Partisine güvenmelerini istiyoruz. Tüm polis teşkilatımızın 10 Nisan Polis Haftasını da kutluyorum" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muhittin Taşdoğan ise milletin hakemliğini yapıyoruz diyerek, 16 Nisanda yapılacak olan referandumda sonuç ne olursa olsun bizim sandık iradesine saygımız sonsuzdur, evet diyen de hayır diyende bu ülkenin değerli evlatlarıdır" ifadelerini kullandı.

"Ülkeyi bölmek isteyenler hak ettiği cevabı aldı"

Taşdoğan, ülkeyi bölmek isteyenlerin Genel Merkezi Balgat'ta olan MHP'den hak ettiği cevabı aldığını belirterek, "15 Temmuz'u hatırlayalım, TBMM bombalandı, sivil halkın üzerine kurşunlar yağdırıldı, askerimiz, polisimiz, vatandaşlarımız şehit edildi. O gece Türk Milletinin karanlık gecesi olarak tarihe geçti. Türkiye'nin birlik ve beraberliğine kast edenler o gün gece Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'nden hak ettiği cevabı aldı. Bu ülkeyi böldürmeyiz, parçalatmayız, buna asla izin vermeyiz, ülkemiz Avrupa ülkelerinin baskısı altında her bir tarafımız terör örgütleri ve yandaşlarıyla çevriliyken verdiğimiz mücadele bellidir. 16 Nisan referandumu bu ülkenin güçlü bir iktidara sahip olması, geçmişte yaşanan 12 Eylüller, 15 Temmuz, 27 Mayıs, 28 Şubatlar yaşanmasın diye Milliyetçi Hareket Partisinin değerli bilge lideri Dr.Devlet Bahçeli'nin Adalet ve Kalkınma Partisine yaptığı çağrının devamıdır" dedi.

"Güçlü iktidar için evet"

Taşdoğan, Seyrantepe Mahallesi sakinlerine de misafirperverliği nedeniyle teşekkür ederek, "Bu sistemle yola devam edemeyiz. MHP olarak bunu gördük ve AK Partiyi davet ettik. Güçlü bir sistem ve güçlü bir Türkiye için. Ülke bölünecek diyerek gezenlere de cevabım, MHP'nin olduğu, desteklediği bir sistemde ülkenin bölünmesi söz konusu dahi olamaz. Anayasamızın ilk dört maddesi varken bu ülkeyi kimse bölemez. MHP 48 yıldır bu ülke için, vatan için millet için, bayrak için mücadele etmiş ve etmeye devam etmektedir. Bizim ülkümüz ve ilkemiz gereği ilk dört maddenin tartışılmasına dahi izin vermeyiz. Tartışmaya kalkan hakettiği cevabı alacaktır. Diyorsa devlet, elbet evet"diye konuştu.

(AK-SD-Y)



10.04.2017 12:01:44 TSI

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