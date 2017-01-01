10 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen ile GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Rektör Çomaklı'yı ...

10 Nisan 2017 Pazartesi, 11:55
Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen ile GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Rektör Çomaklı'yı Ziyaret Etti
Başbakan Başdanışmanı Mustafa Şen ile GENAR Araştırma Şirketi Başkanı İhsan Aktaş, Rektör Çomaklı'yı Ziyaret Etti

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - "Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi" başlıklı konferanslarını vermek üzere Erzurum'a gelen Başbakan Başdanışmanı ve Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen ile GENAR Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.
Misafirperverliğinden dolayı Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden konuklar, Atatürk Üniversitesi'nin Erzurum ve bulunduğu bölge için büyük bir kazanç olduğunu belirterek Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya başarı dileklerinde bulundular.
Ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Rektör Çomaklı misafirlerine katılımlarından dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki çalışma hayatlarında başarılarının devamını diledi.
Konuklar daha sonra, "Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferansı vermek üzere Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi 15 Temmuz Milli İrade Salonu'na geçerek konuşmalarını yaptılar.
(ERZ-AT-Y)

10.04.2017 12:02:23 TSI
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